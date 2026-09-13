En Turquie, un homme de 91 ans fait don de tous ses biens pour construire une mosquée et devient un exemple pour tous
Ahmet Köse, âgé de 91 ans et habitant le village d'Ozançık dans la province d'Aksaray en Turquie, avait demandé à ses enfants de revenir au village pour vivre avec lui et prendre soin de lui. Cependant, aucun de ses 7 enfants n'a accepté la proposition de leur père.
Ahmet Köse a proposé à ses enfants de revenir au village et de vivre ensemble. Il a même promis que tous ses biens leur reviendraient. Mais aucun de ses enfants n'a accepté cette offre.
Suite à cela, le vieil homme a décidé de vendre ses terres de son vivant et de consacrer l'argent récolté à une œuvre caritative. Avec les fonds issus de la vente de ses biens, il a fait construire une mosquée portant son nom dans son village natal.
Dans une interview accordée aux médias locaux, il a expliqué sa décision ainsi :
« J'ai dit à mes enfants : venez, tous mes biens seront à vous, mais ils ne sont pas venus. » Selon Ahmet Köse, ses enfants auraient pu vendre les terres de toute façon après sa mort.
C'est pourquoi il a décidé de disposer de ses biens de son vivant et d'orienter les fonds vers la construction de la mosquée.
« C'est pour cette raison que je les ai vendus de mon vivant et que j'ai préparé ma vie future », a souligné le vieil homme.
Cet événement a été relayé par l'agence de presse turque Anadolu et d'autres médias locaux.
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