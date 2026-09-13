Tragédie à Astana : une femme et un enfant de deux ans meurent après une chute du 15e étage

Une tragédie survenue dans un immeuble résidentiel d'Astana a coûté la vie à une femme de 27 ans et à un enfant de deux ans. L'incident a suscité une vive émotion dans la ville, et les forces de l'ordre ont entamé une enquête pour déterminer toutes les circonstances de l'événement.

Selon la police municipale, la femme a chuté du 15e étage de l'immeuble. Les premières informations indiquent qu'elle serait tombée sur la poussette de l'enfant de deux ans qui se trouvait en bas.

L'enfant a subi des blessures graves et est malheureusement décédé sur place.

Pour l'instant, tous les détails de l'incident n'ont pas été officiellement confirmés. Les causes exactes sont en cours d'examen. La police a évoqué l'hypothèse d'un suicide, mais cette conclusion ne sera pas définitive avant la fin de l'enquête.

Une enquête pénale a été ouverte. Les enquêteurs étudient les causes de la tragédie, le contexte et tous les autres éléments importants.