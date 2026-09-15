La Roma s'impose à Turin, le sensationnel Como monte à la 2e place

La 4e journée de la nouvelle saison de Serie A a offert aux fans une intensité réelle et de grands changements au classement. La Roma, club de la capitale qui a entamé la saison en excellente forme, s'est imposée 2-0 sur le terrain du Torino. Donyell Malen a ouvert le score à la 40e minute pour les Romains, tandis que le jeune talent Niccolò Pisilli a scellé le sort du match dans le temps additionnel (90+3). Grâce à ce succès, la Roma célèbre sa quatrième victoire consécutive et trône seule en tête du classement avec 12 points. Dans une autre affiche centrale et sensationnelle, le Como de Cesc Fàbregas, révélation inattendue, a battu Parme 2-1 à domicile. Avec 10 points grâce aux buts de Ramon et Kaiki, l'équipe devance les grands clubs et s'installe solidement à la 2e place. À quel point les ambitions de titre de la Roma sont-elles sérieuses, comment le modeste Como secoue-t-il l'élite italienne, et quels défis attendent les Romains menés par Paulo Dybala lors des prochaines journées ?

Frappes de Malen et Pisilli : le triomphe de la Roma à Turin

Les « Loups » ont fait preuve de sang-froid et d'une tactique parfaite à l'extérieur :

Le coup décisif à la 40e minute : Juste avant la pause, l'attaquant néerlandais Donyell Malen a puni la défense turinoise pour ouvrir le score — 0:1 ;

Le point final à la 90+3e minute : Entré en jeu avec détermination, la jeune star Niccolò Pisilli a conclu une contre-attaque rapide par un but dans les dernières secondes — 0:2 ;

Un leadership absolu : Avec 12 points sur 12 après 4 journées, le club romain occupe seul la 1ère place de la Serie A ;

Le début de saison difficile du Torino : Avec seulement 3 points, les Turinois restent à la 14e place après cette défaite ;

Compositions des équipes : Le Torino a joué avec Perri, Coco, Cömert, Comuzzo, Bellegarde, Gineitis (46e Braganca), Mandragora (83e Zapata), Fiets (59e Ilkhan), Fortini (73e Rodriguez), Vlasic et Simeone ; la Roma a été représentée par Svilar, Mancini, Balerdi, Hermoso, Lulli, Cristante (64e Koné), Pisilli, Soulé (57e Mora), Dybala (64e De Roon) et Malen (57e Castro).

L'envol sensationnel de Como : une victoire importante contre Parme

Le promu continue de surprendre toute l'Italie :

Buts de Ramon et Kaiki : Ramon a ouvert le score pour Como à la 23e minute, et à la 83e minute, Kaiki a marqué le deuxième but, assurant la victoire ;

Le dernier souffle de Romero : Entré en jeu, Romero a réduit le score pour les visiteurs à la 90+2e minute, mais cela n'a pas suffi à sauver Parme de la défaite — 2:1 ;

2e place au classement : Avec 10 points en 4 matchs, Como s'installe à la 2e place ; Parme reste en difficulté à la 18e place avec seulement 1 point ;

Les guerriers sur le terrain : Como a aligné Sanchez, Couto, Ramon, Kempf, Kaiki, Perrone, da Cunha, Diao, Paz, Baturina et Kean, tandis que Parme a joué avec Corvi, Carlos, Troilo, Prato, Brignoli, Sierra, Keita, Valeri, Touré, Lontani et Elfej.

La lutte pour le Scudetto et l'intrigue du championnat

Les résultats de la 4e journée prouvent qu'une compétition intense a commencé en Italie :

Le nouvel esprit de la Roma : La solidité défensive et le sang-froid offensif des Romains confirment leur statut de prétendants au titre tant attendu ;

L'effet Moise Kean et Fàbregas : La qualité de l'effectif et le jeu combiné de Como montrent que les petits clubs peuvent aussi viser haut en Serie A ;

Signal d'alarme pour les grands : La montée en puissance d'équipes non favorites annonce une saison pleine de surprises et une course au titre acharnée.

La lutte pour le leadership et le titre en Serie A promet d'être encore plus intense lors des prochaines journées.

Selon vous, la Roma peut-elle maintenir cette série de victoires et remporter le Scudetto cette année ? Que pensez-vous de la 2e place de Como et de leur jeu — sont-ils capables de se qualifier pour une coupe d'Europe ? Partagez vos avis en commentaires et diffusez cette analyse de la Serie A à tous vos amis fans de football !