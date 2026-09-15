Un enseignant accusé d'avoir tué une étudiante par peur de perdre son emploi

En Corée du Sud, un professeur d'université a été accusé d'avoir tué une étudiante avec laquelle il entretenait une relation, craignant que cette liaison ne soit découverte et ne lui coûte son poste. Le dossier d'enquête a été transmis au parquet.

Zheng Changsheng, un enseignant chinois de 31 ans, est soupçonné d'avoir assassiné une étudiante en master chinoise de 25 ans, qu'il avait eue comme élève, et d'avoir abandonné son corps dans plusieurs endroits.

La police a transmis le dossier au parquet le 4 septembre.

Selon l'enquête, le drame s'est produit aux premières heures du 20 août dans le studio de Zheng, situé à Gyeongsan, en Corée du Sud.

L'étudiante décédée était arrivée en Corée du Sud le 14 août pour recevoir son diplôme de master. Elle a disparu le soir même de la cérémonie de remise des diplômes.

Zheng enseignait deux matières dans cette même université et devait donner d'autres cours. Selon la police, il craignait que la révélation de sa relation avec l'étudiante ne lui fasse perdre son emploi.

Les caméras de surveillance montrent Zheng et l'étudiante entrant dans son appartement le 20 août vers 14h00.

Plus tard, l'enseignant a signalé la disparition de l'étudiante à la police en se présentant comme son petit ami.

Cependant, les enquêteurs ont relevé des contradictions dans ses déclarations. La police a indiqué que Zheng avait éteint le téléphone de l'étudiante près de la gare de Dongdaegu.

Il est également soupçonné d'avoir tenté de tromper la police en se déguisant avec les vêtements de l'étudiante pour simuler ses mouvements.

Zheng a été arrêté dans la rue le 25 août. Le corps de l'étudiante a été retrouvé dans son appartement le même jour.

La police locale a rendu publique son identité et sa photo le 1er octobre. Une commission spéciale a justifié cette décision par la gravité du crime, les dommages causés à la victime, la solidité des preuves et la nécessité de prévenir de futurs crimes similaires.

Zheng fait face à plusieurs chefs d'accusation, notamment meurtre, mutilation de cadavre, abandon et dissimulation de corps, ainsi qu'entrave à l'action de la police.

Le tribunal de district de Daegu a ordonné son placement en détention provisoire, craignant qu'il ne prenne la fuite.

Au cours de l'enquête, Zheng a déclaré qu'une dispute avait éclaté et qu'il avait mis fin aux jours de l'étudiante. Il s'agit toutefois de sa propre déclaration et non d'une conclusion définitive validée par le tribunal.

Il a d'abord refusé de se soumettre à un examen psychologique, avant de finalement l'accepter, selon le rapport de « Need To Know ». Les résultats n'ont pas encore été rendus publics.

L'administration de l'université vérifie actuellement si Zheng a eu des comportements ou des propositions inappropriés envers d'autres étudiantes chinoises.

Le consulat de Chine à Busan, en Corée du Sud, a appelé à une enquête approfondie et à des mesures strictes contre le coupable.

Le nom de l'étudiante décédée n'a pas été officiellement divulgué.

Le dossier étant désormais entre les mains du parquet, le sort final de l'accusé sera décidé lors du procès.