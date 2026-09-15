La paix relative et la trêve maintenues au Moyen-Orient depuis plusieurs années sont sur le point de voler en éclats. Selon une dépêche urgente diffusée par la chaîne influente Al Jazeera, l'Arabie saoudite soutenues par l'Arabie saoudite, les forces gouvernementales yéménites ont lancé une contre-offensive militaire de grande envergure contre les rebelles houthis dans la province stratégique de Taïz. Après avoir repoussé avec succès une tentative d'attaque des Houthis, l'armée légitime a progressé rapidement vers l'ouest grâce à des frappes aériennes. En réponse, les rebelles ont annoncé avoir frappé une installation militaire majeure de l'Arabie saoudite, la base aérienne du « Roi Khaled », avec des dizaines de drones de combat et de missiles balistiques.

Cette escalade brutale, qui met fin à la trêve historique conclue en 2022, a ouvert une période de combats acharnés pour le contrôle du détroit de Bab el-Mandeb et de la mer Rouge, artères vitales du commerce international. Les affrontements militaires ont provoqué une grave catastrophe humanitaire dans la région : en quelques semaines, près de 86 000 personnes innocentes ont été contraintes de fuir leurs foyers. Quel est l'objectif de cette offensive gouvernementale à Taïz ? L'attaque des Houthis contre la base saoudienne est-elle réelle ? Et quel impact ce nouveau brasier aura-t-il sur l'économie mondiale ?

Bataille sanglante à Taïz : Frappes aériennes et progression vers l'ouest

Une nouvelle phase de confrontation entre l'armée gouvernementale et les rebelles :

L'attaque des Houthis mise en échec : Les premières tentatives de percée des groupes rebelles dans la province de Taïz ont été repoussées par les forces gouvernementales, leur infligeant un coup sévère ;

Offensive avec soutien aérien : Sous les frappes précises de l'aviation de la coalition saoudienne, l'armée yéménite a commencé à progresser activement vers les régions occidentales ;

La trêve de 2022 a volé en éclats : Les experts notent que l'accord de paix conclu en 2022, qui avait quelque peu stabilisé la situation, a officiellement perdu toute validité.

Des dizaines de drones sur la base du « Roi Khaled » et l'intrigue de Bab el-Mandeb

La riposte des Houthis et le contrôle de la voie maritime stratégique :

Pluie de missiles sur la base aérienne saoudienne : Les Houthis ont revendiqué une attaque majeure contre la base aérienne stratégique du « Roi Khaled », située en Arabie saoudite, à l'aide de dizaines de drones kamikazes et de missiles balistiques ;

Le silence de Riyad : Les autorités saoudiennes n'ont pour l'instant fait aucun commentaire officiel ni confirmé les dégâts causés par cette frappe sur la base ;

Occupation d'îles maritimes : Les Houthis renforcent leurs positions sur les côtes de la mer Rouge, s'emparent d'îles d'importance stratégique et cherchent à prendre le contrôle total de la route commerciale mondiale passant par le détroit de Bab el-Mandeb.

86 000 réfugiés et la crise à Djibouti : Tragédie humanitaire

Les affrontements ont causé de lourdes souffrances aux populations civiles :

86 000 personnes déplacées : Au cours des dernières semaines, en raison des opérations militaires intenses et des bombardements, au moins 86 000 habitants ont été contraints de fuir leurs foyers ;

Fuite par la mer Rouge : Plus de 2 000 réfugiés yéménites ont traversé la dangereuse voie maritime pour atteindre Djibouti, en Afrique, où ils ont été installés dans des camps ;

Pénurie mondiale de nourriture et de médicaments : Les combats acharnés dans la région ont totalement bloqué les voies d'acheminement de l'aide humanitaire aux populations nécessiteuses.

Ce nouveau conflit armé qui s'intensifie rapidement au Yémen menace gravement non seulement le pays lui-même, mais aussi la logistique internationale et la paix dans toute la région de la mer Rouge.

Selon vous, l'offensive lancée par les forces gouvernementales yéménites avec le soutien saoudien pourra-t-elle mettre fin à la domination des Houthis, ou ce conflit déclenchera-t-il une guerre encore plus vaste au Moyen-Orient ? Comment la communauté internationale devrait-elle stopper cette nouvelle menace en mer Rouge ? Laissez vos analyses et commentaires, et partagez cet article crucial sur la situation géopolitique avec tous vos amis et proches !