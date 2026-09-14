Les exercices militaires retentissants « Rubej-2026 » de l'OTSC ont débuté au Kazakhstan

Alors que la sécurité internationale et l'équilibre militaire dans la région de l'Asie centrale connaissent des changements radicaux, d'importantes forces militaires ont été déployées sur le territoire du Kazakhstan voisin. Selon l'agence TASS, citant le porte-parole de l'état-major interarmées de l'Organisation du traité de sécurité collective (OTSC), Vladislav Shegrikovich, au Kazakhstan la phase active des exercices militaires « Rubej-2026 » a débuté avec la participation des forces d'intervention rapide de la région de l'Asie centrale. Ces exercices, qui se déroulent du 13 au 18 septembre, sont coordonnés avec les manœuvres stratégiques de commandement et d'état-major « Réponse ferme — 2026 » des forces armées du Kazakhstan, l'accent étant mis sur l'élimination de groupes armés illégaux dans des conditions complexes de montagne et de désert.

Environ 1 500 militaires, plus de 300 véhicules lourds et 115 drones aux missions diverses provenant des unités militaires du Kazakhstan, du Kirghizistan, de la Russie et du Tadjikistan ont été mobilisés. Les généraux soulignent ouvertement que l'expérience des conflits armés modernes a rendu obsolète la distinction entre l'arrière et la ligne de front, et que seules les frappes de précision et les drones permettent de répondre rapidement aux nouvelles menaces. Quel est l'enjeu de ces exercices majeurs dans un contexte de crise des relations internationales, quels secrets les généraux ont-ils révélés sur la nature de la guerre moderne et selon quel scénario les troupes s'entraînent-elles ?

Scénario de combat en zone montagneuse et désertique et élimination des intrus frontaliers

Objectifs et missions principaux des exercices « Rubej-2026 » :

Anéantissement des structures ayant pénétré sur le territoire : Selon le porte-parole de l'état-major interarmées de l'OTSC, Vladislav Shegrikovich, les exercices testent en pratique des actions de combat visant à encercler et détruire des groupes armés illégaux ayant pénétré sur le territoire d'un État membre de l'organisation ;

Conditions montagneuses et désertiques : Les phases pratiques principales se déroulent dans des zones montagneuses et désertiques au relief complexe ;

Intégration avec « Réponse ferme — 2026 » : Les manœuvres sont entièrement coordonnées avec le programme de commandement stratégique, qui constitue l'événement majeur de préparation au combat de l'armée kazakhe ;

Date limite au 18 septembre : Il est prévu que les missions tactiques assignées aux forces conjointes soient pleinement accomplies d'ici le 18 septembre.

1 500 militaires, 300 véhicules et 115 drones : Répartition des forces

Échelle des exercices et géographie des participants :

Les militaires de quatre pays unis : Des unités militaires du Kazakhstan, du Kirghizistan, de la Russie et du Tadjikistan, ainsi que des groupes opérationnels de l'état-major interarmées et du Secrétariat de l'OTSC participent activement aux exercices ;

La 201e base russe et le district militaire central : La composante russe est principalement constituée de soldats et d'officiers expérimentés du district militaire central et de représentants de la célèbre 201e base militaire de la Garde stationnée au Tadjikistan ;

115 drones de combat et de reconnaissance : 115 drones de pointe destinés à la reconnaissance aérienne, au désignage de cibles et aux frappes ont été déployés ;

Plus de 300 véhicules blindés : Plus de 300 véhicules militaires lourds et spéciaux à haute mobilité circulent sur les routes montagneuses et désertiques.

« L'ère des grandes bases est révolue » : Déclaration des généraux sur le nouveau concept de guerre

La direction de l'OTSC et les généraux de l'état-major du Kazakhstan ont exprimé des conclusions importantes sur les guerres modernes :

Risque d'instabilité dans la région : Le secrétaire général adjoint de l'OTSC, Mirlan Turgunbekov, a noté que cet événement a été organisé dans un contexte politique difficile, marqué par une escalade des relations internationales et des menaces persistantes dans la région ;

Barrière contre le terrorisme et le séparatisme : Le chef adjoint de l'état-major des forces armées du Kazakhstan, le général-major Askar Joulamanov, a déclaré que les actions conjointes contre les trois forces du mal que sont le terrorisme, l'extrémisme et le séparatisme renforcent la confiance dans le système régional ;

Disparition des notions de ligne de front et d'arrière : Le chef adjoint de l'état-major interarmées de l'OTSC, le général-lieutenant Rouslan Chpekbaïev, a déclaré que les récents conflits armés ont changé la nature de la guerre : « En raison de l'utilisation intensive d'armes de précision, de drones et de moyens de reconnaissance, il n'est plus possible de créer de grandes bases militaires près de la ligne de front ou profondément à l'arrière » ;

Forces compactes et mobiles : Le général a souligné que, dans les nouvelles conditions, seules des unités mobiles compactes et rapides jouent un rôle clé et doivent être prêtes à répondre instantanément à toute menace imprévue.

Ces exercices à grande échelle qui se déroulent dans les déserts et les montagnes du Kazakhstan démontrent que les drones modernes et les hautes technologies sont devenus prioritaires pour protéger les frontières de l'Asie centrale contre les forces extérieures et les groupes armés illégaux.

À votre avis, à une époque où des missiles de précision et des centaines de drones sont utilisés dans les guerres modernes, comment les États d'Asie centrale devraient-ils moderniser davantage leur système de défense ? Que pensez-vous du rôle des unités mobiles pour assurer la sécurité dans les zones montagneuses et désertiques ? Laissez vos réflexions analytiques dans les commentaires et partagez cet article analytique important sur la sécurité régionale avec tous vos amis et connaissances !