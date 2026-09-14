Démission inattendue : le Khorezm résilie le contrat de Sergey Tokov

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Démission inattendue : le Khorezm résilie le contrat de Sergey Tokov

Un changement d'entraîneur majeur a eu lieu à un moment décisif de la saison dans le football ouzbek. Le club de football « Khorezm », connu pour le soutien passionné de ses supporters, a officiellement résilié le contrat de travail de l'entraîneur principal Sergey Tokov d'un commun accord. Selon les informations officielles diffusées par le service de presse du club, l'ensemble du staff technique a également quitté l'équipe en même temps que l'expert expérimenté. La direction du club a exprimé sa gratitude officielle à Sergey Tokov et à ses adjoints pour leur travail et leur contribution au développement de l'équipe, leur souhaitant bonne chance pour la suite. Parallèlement, le nom du nouvel entraîneur qui dirigera l'équipe lors des rencontres restantes a été annoncé : c'est désormais le technicien local Vali Sultonov qui prend les commandes. Quelles sont les raisons derrière cette démission inattendue en pleine saison, comment Vali Sultonov pourra-t-il transformer le jeu de l'équipe en peu de temps, et quels résultats les supporters du « Khorezm » peuvent-ils attendre de la nouvelle direction ?

Accord mutuel et départ du staff : les détails de la démission

Décision officielle annoncée par le service de presse du club :

  • Résiliation du contrat : Le club de football « Khorezm » et l'entraîneur principal Sergey Tokov ont décidé de mettre fin par anticipation à leur contrat de travail actuel d'un commun accord ;

  • Tout le staff démissionne : Parallèlement à l'entraîneur principal, l'ensemble du staff technique travaillant sous ses ordres a également mis fin à ses activités au sein du club ;

  • Remerciements officiels du club : La direction du club a exprimé sa gratitude à Sergey Tokov et aux membres de son staff pour leur service dévoué et leur contribution au développement de l'équipe, leur souhaitant plein succès dans leurs futurs projets.

Le nouveau leader — Vali Sultonov : à qui la confiance a-t-elle été accordée ?

La responsabilité de mener l'équipe dans une situation difficile a été confiée au nouveau technicien :

  • Vali Sultonov nommé entraîneur principal : Selon la décision de la direction, la tâche de diriger l'équipe lors des journées restantes a été confiée à Sultonov ;

  • La mission de restaurer rapidement l'ambiance interne : L'objectif principal du nouvel entraîneur est de remonter le moral des joueurs et de corriger les lacunes en défense et en attaque ;

  • Le test des matchs restants : Sultonov fait face à la mission cruciale de maintenir le classement et de regagner la confiance des supporters.

L'avenir du « Khorezm » dans la saison et la phase décisive

Le changement d'entraîneur devrait avoir un impact significatif sur les prochains matchs du club :

  • Nécessité de changements tactiques : Le nouveau staff technique devra réévaluer l'effectif en peu de temps et introduire une tactique de jeu plus offensive et axée sur les résultats ;

  • Pression et soutien des supporters : Les supporters du Khorezm, qui remplissent toujours le stade, n'attendent que des séries de victoires de la part de l'équipe ;

  • Importance des prochaines rencontres : Les premiers matchs sous la direction de Vali Sultonov montreront l'efficacité de la nouvelle tactique et si le club a fait le bon choix.

La fin de l'ère Sergey Tokov et l'arrivée de Vali Sultonov devraient marquer le début d'un nouveau souffle et d'une période de combativité dans l'histoire du club « Khorezm ».

Selon vous, le licenciement de Sergey Tokov était-il la bonne décision ou aurait-il dû avoir une chance jusqu'à la fin de la saison ? L'équipe pourra-t-elle obtenir les victoires attendues sous la direction de Vali Sultonov ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette nouvelle importante sur le football avec tous les supporters du « Khorezm » et les passionnés de football !

KhorezmSergey TokovVali SultonovFootballSaison
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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