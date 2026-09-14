Les États-Unis admettent pour la première fois le déploiement d'armes secrètes dans l'espace

Les autorités américaines ont officiellement confirmé pour la première fois le déploiement d'armes spatiales en orbite terrestre capables de contrer des adversaires potentiels. Cette déclaration marque un tournant majeur dans la sécurité mondiale et les technologies militaires, soulignant l'intensification de la militarisation de l'espace. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, cette annonce a été faite par le secrétaire de l'US Air Force, Frank Kendall, lors de la conférence de l'Air and Space Forces Association. Il s'agit de la première reconnaissance officielle par un haut responsable américain de l'existence de systèmes orbitaux qualifiés directement d'« armes de contrôle spatial ».

Défense orbitale et son importance

Le secrétaire a souligné que les systèmes déjà déployés sont conçus pour protéger les actifs spatiaux américains et ceux de leurs alliés contre les actions hostiles d'autres nations. Cependant, Kendall a précisé que la nature des outils en orbite, leur nombre exact et leurs capacités techniques restent confidentiels. Le département de l'US Air Force a également refusé de divulguer des détails supplémentaires.

Dans la terminologie militaire américaine, le concept de « space control » englobe non seulement la protection de ses propres systèmes spatiaux, mais aussi des actions visant à limiter les capacités de l'adversaire. Théoriquement, de tels outils pourraient inclure des systèmes cinétiques agissant physiquement sur les cibles, ainsi que des technologies non cinétiques telles que la guerre électronique.

Nouveaux programmes militaires et plans futurs

Cette reconnaissance publique est notable, car le gouvernement américain a longtemps évité le sujet du déploiement d'armes dans l'espace pour ne pas accélérer la course aux armements. Néanmoins, ces dernières années, le Pentagone a ouvertement déclaré la nécessité de développer des capacités à la fois défensives et offensives en orbite.

Frank Kendall a également évoqué des intercepteurs spatiaux destinés à la défense antimissile. Selon lui, l'US Space Force dispose déjà d'équipements prêts pour des essais en vol. À l'avenir, ces intercepteurs devraient devenir un élément clé du programme « Golden Dome », visant à détruire les missiles ennemis directement depuis l'espace.

Un autre axe important est le lancement de satellites AMTI (Air Moving Target Indication) conçus pour détecter et suivre des cibles mobiles dans les airs. Le premier appareil devrait être lancé en septembre, et la formation du groupe initial est prévue d'ici 2028. En mai, SpaceX a remporté un contrat de plusieurs milliards de dollars dans le cadre de ce programme.