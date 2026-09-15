Google lance les précommandes pour une nouvelle gamme de PC portables Android

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Google lance les précommandes pour une nouvelle gamme de PC portables Android

Google a annoncé que les précommandes pour les Googlebook, dotés d'un nouveau type de système d'exploitation, débuteront le 21 septembre. Ces appareils ne sont pas destinés à remplacer les Chromebooks traditionnels, mais sont lancés comme une nouvelle catégorie de gadgets conçus pour concurrencer les MacBook d'entrée de gamme et les PC portables équipés de processeurs Snapdragon. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les informations diffusées par Videocardz, Google a déjà fourni un lien direct pour les précommandes. Cependant, les prix exacts et la liste des modèles disponibles restent confidentiels, ce qui suscite un grand intérêt chez les utilisateurs et les passionnés de technologie.

Capacités des nouveaux PC portables et partenaires

Les caractéristiques principales et les détails des appareils devraient être entièrement révélés lors d'une présentation spéciale qui aura lieu demain, le 15 septembre. Selon les déclarations précédentes de l'entreprise, les principaux fabricants d'ordinateurs mondiaux participent à ce projet.

Parmi les entreprises prévoyant de lancer ces PC portables sous leur propre marque figurent Acer, Asus, Dell, HP et Lenovo. Les capacités des appareils peuvent être estimées à partir du modèle Lenovo Googlebook 15 récemment apparu sur Internet.

Intégration d'Android spécial et d'IA

Les appareils Googlebook fonctionneront sous un système d'exploitation Android spécialement adapté pour les ordinateurs. Ce logiciel est équipé de fonctionnalités intégrées d'IA profonde et d'une série de nouveautés, comme un curseur entièrement repensé.

Selon les experts, l'arrivée sur le marché de ce nouveau type de PC portables Android pourrait estomper davantage les frontières entre les appareils mobiles et fixes, offrant aux utilisateurs une expérience totalement inédite. Le processus de précommande, qui débutera le 21 septembre, permettra d'évaluer la demande pour ces appareils.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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