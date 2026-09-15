En Alaska, un adolescent de 15 ans survit deux jours sur un bateau retourné

Dans la mer de Béring, près de l'État américain de l'Alaska, un adolescent de 15 ans a survécu après être resté environ deux jours, soit 62 heures, sur son bateau de pêche retourné. C'est ce qu'a rapporté AP News.

Derek Parker Ag'naanga était parti en mer pour pêcher près de l'île Saint-Laurent avec son frère de 35 ans et son cousin. Après le chavirement du petit bateau, les trois passagers ont été portés disparus et des opérations de recherche et de sauvetage ont été lancées.

Malgré l'absence de nourriture et d'eau dans l'eau froide, l'adolescent a réussi à grimper sur la coque du bateau retourné et à s'y agripper fermement. Une vidéo prise lors du sauvetage le montre à genoux sur le bateau, vêtu d'une veste jaune.

Après avoir été repéré par un avion des garde-côtes américains, l'adolescent a été secouru par l'équipage du navire Northwest Explorer qui se trouvait à proximité. Il présentait des signes d'hypothermie et a reçu des vêtements chauds ainsi que l'assistance nécessaire.

Malheureusement, son frère et son cousin sont décédés. Leurs corps ont également été retrouvés lors des recherches. Une enquête est en cours pour déterminer les causes du chavirement du bateau.