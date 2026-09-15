Un adolescent ayant tué une jeune fille de 16 ans acquitté de manière inattendue

En Malaisie, un tribunal a rendu son verdict concernant un adolescent responsable de la mort d'une camarade de classe de 16 ans. Compte tenu de son état mental, la cour l'a acquitté du chef d'accusation de meurtre, rapporte la BBC.

Le drame s'est produit dans un lycée près de Kuala Lumpur. L'adolescent, alors âgé de 14 ans, a attaqué sa camarade de classe Yap Shing Syuan dans les toilettes de l'école, entraînant le décès de la jeune fille.

Au cours du procès, la défense n'a pas nié l'implication de l'adolescent. Cependant, les avocats ont souligné qu'il souffrait de graves problèmes de santé mentale depuis l'enfance.

Un psychiatre expert a témoigné au tribunal, révélant que l'adolescent avait reçu un diagnostic de schizophrénie. Selon le spécialiste, il présentait des signes de maladie mentale et des hallucinations dès l'âge de 9 ans.

Son état mental s'est aggravé pendant la pandémie et après son retour à l'école. Les avocats ont affirmé qu'un traitement à long terme et des médicaments étaient nécessaires pour contrôler ses symptômes.

Le 14 septembre, le tribunal a acquitté l'adolescent du chef de meurtre. Toutefois, cela ne signifie pas sa libération immédiate. Le juge a ordonné son internement dans un hôpital psychiatrique pour traitement jusqu'à ce qu'il soit jugé apte à vivre en société.

Son état mental sera réévalué régulièrement, probablement chaque année.

En raison de sa minorité, l'identité de l'adolescent n'a pas été révélée conformément à la loi malaisienne. Le procès s'est également tenu à huis clos.

Cette affaire a suscité une grande attention publique en Malaisie. La police avait précédemment suggéré que les réseaux sociaux auraient pu influencer l'état mental de l'adolescent. La diffusion en ligne d'une note découverte lors de l'enquête a également intensifié les débats publics.