La sœur de Rim, 3 ans, tuée dans une attaque israélienne, est née : le père a donné à sa fille le prénom de sa défunte sœur

Une autre fille est née dans la famille de Rim Ali Badwan, âgée de trois ans, tuée dans la bande de Gaza en 2023. Son père, Ali Badwan, a prénommé le bébé Rim. Ainsi, le nom de sa fille décédée résonne à nouveau dans la famille.

Rim est décédée en novembre 2023 avec son frère Tariq. Elle avait environ trois ans à l'époque.

Une vidéo montrant le grand-père de Rim, Khalid Nabhan, appelant affectueusement sa petite-fille « l'âme de mon âme », était devenue virale sur les réseaux sociaux.

Le prénom « Rim » continue désormais de vivre avec le nouveau-né de la famille.

Ali Badwan a déclaré qu'en donnant à sa fille nouveau-née le prénom de son enfant décédé, il souhaitait préserver sa mémoire.

Cette décision reflète le désir de la famille, après une perte douloureuse, de ne pas oublier le nom de leur enfant et de perpétuer sa mémoire à travers les générations.