Deux policières touristiques licenciées après avoir dansé avec un blogueur à Astana (vidéo)

Dans la capitale kazakhe, Astana, deux policières touristiques ont été licenciées suite à une vidéo tournée avec le blogueur voyageur égyptien Ahmed Haggagovich. C'est ce qu'a rapporté Astana TV.

La vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, montre deux agentes en uniforme de police effectuant des pas de danse avec le blogueur près du centre commercial « Khan Shatyr ». Dans une séquence, le blogueur soulève l'une des agentes et la fait tourner.

Après la diffusion de la vidéo, le département de police d'Astana a mené une enquête interne. Les conclusions ont révélé que les agentes avaient enfreint l'éthique professionnelle et les règles de conduite imposées aux policiers pendant leur service. Par conséquent, les deux employées ont été renvoyées des forces de l'ordre.

Le département de police a souligné que les agents doivent maintenir une distance professionnelle et respecter les normes de comportement établies lorsqu'ils sont en service et en uniforme.