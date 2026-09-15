Pourquoi Rodri n'a-t-il pas été inclus parmi les capitaines du FC Barcelone ?

Le milieu de terrain expérimenté Rodri, arrivé au FC Barcelone avec un palmarès impressionnant, a été écarté de la liste des capitaines officiels de l'équipe. Bien que cette situation ait surpris beaucoup de monde, elle démontre que l'entraîneur Hansi Flick et les règles internes du vestiaire suivent des critères spécifiques. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon The Athletic, le FC Barcelone a officiellement annoncé ses cinq capitaines pour la saison 2026/27. Conformément à la tradition, l'entraîneur Hansi Flick a directement nommé Raphinha et Pedri comme leaders principaux. Pour les trois places restantes, un processus de vote a été organisé au sein de l'équipe.

D'après les résultats du vote, Eric Garcia, Frenkie de Jong et le jeune Lamine Yamal, âgé de 19 ans, ont obtenu le statut de capitaine. L'inclusion du jeune talent Lamine Yamal dans ce groupe et l'absence de Rodri, arrivé en provenance de Manchester City, ont suscité des débats animés parmi les fans et les experts.

Pour le capitanat, l'ancienneté au club prime sur l'expérience

Bien que Rodri soit champion du monde et ait rejoint le club catalan pour 76,5 millions d'euros, les règles internes du club stipulent que les capitaines sont principalement choisis en fonction de leur ancienneté et de leur temps passé avec le personnel. Lamine Yamal joue dans l'équipe première depuis trois saisons, tandis que Rodri est arrivé au Camp Nou entre juillet et août.

Bien qu'il ne porte pas le brassard officiel, l'influence de Rodri au sein de l'équipe commence à se faire sentir. Après le match contre Valence, l'entraîneur Hansi Flick a salué les performances du joueur expérimenté. Il a souligné que Rodri apporte de la structure à l'équipe et organise le jeu, aussi bien sur le terrain qu'en dehors.

De plus, Rodri a déjà démontré ses qualités de leader en dehors du terrain. Après que ses propos envers son coéquipier Pau Cubarsí lors du match contre Valence ont été diffusés, le joueur a immédiatement appelé le capitaine de Valence, Jose Gaya, pour s'excuser et a fait une déclaration publique après la victoire en Ligue des champions.

Selon des sources internes au club, Rodri joue actuellement un rôle de mentor important pour le jeune milieu défensif Marc Bernal. Ils ont joué ensemble lors des matchs contre Feyenoord et Levante pour partager leur expérience, et bien que Rodri ne soit pas un capitaine officiel, il devient un véritable leader de l'équipe.