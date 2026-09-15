Le Pentagone admet posséder des systèmes d'attaque orbitaux : quand le « Dôme d'Or » sera-t-il opérationnel ?

La compétition militaire mondiale et la course aux armements ont dépassé la surface terrestre pour se déplacer officiellement dans les vastes étendues de l'espace. Le secrétaire de l'US Air Force, Frank Kendall (Troy Meink), dans un discours adressé à l'Association des forces aériennes et spatiales, a ouvertement déclaré que le Pentagone dispose d'un nombre suffisant d'armes de contrôle spatial pour protéger ses troupes contre les menaces ennemies. Selon le journal « Politico », Washington est désormais capable de neutraliser toute attaque ennemie directement depuis l'espace grâce à ces systèmes orbitaux spéciaux. Cette déclaration est étroitement liée au segment spatial du système de défense antimissile géant « Dôme d'Or » (Golden Dome), annoncé par le président américain Donald Trump et dont le coût total est estimé à près de 175 milliards de dollars.

Ce bouclier de défense multi-niveaux englobe des armes terrestres, navales et orbitales, et devrait être pleinement opérationnel d'ici la fin du second mandat de Trump. Selon la chaîne « CNN », les premiers tests majeurs de ce super-système sont prévus pour fin 2028. Alors, comment fonctionne réellement « l'arme orbitale » du Pentagone, contre qui le projet « Dôme d'Or » de 175 milliards de dollars est-il dirigé, et comment la menace d'une nouvelle guerre dans l'espace modifiera-t-elle la sécurité mondiale ?

« Nous possédons une arme de contrôle en orbite » : la déclaration sensationnelle de Frank Kendall

Détails de la déclaration des autorités militaires américaines sur les capacités de défense spatiale :

Existence de systèmes de défense orbitaux : Depuis la tribune de l'Association des forces aériennes et spatiales des États-Unis, Frank Kendall a officiellement déclaré : « Les États-Unis disposent désormais d'une arme de contrôle spatial capable de protéger leurs forces armées en orbite contre les ennemis » ;

Un arsenal suffisant : Le Pentagone a souligné que les satellites et les modules orbitaux militaires déployés dans l'espace sont en nombre suffisant pour protéger les troupes au sol contre toute attaque par missile ou frappe spatiale ;

Un tournant stratégique : Cette reconnaissance officielle confirme que les États-Unis ne considèrent plus l'espace uniquement comme un domaine de renseignement et de communication, mais comme une zone de défense militaire active et un théâtre de combat.

Le « Dôme d'Or » à 175 milliards de dollars : le super-bouclier de Donald Trump

L'architecture de défense future des États-Unis :

Un mégaprojet historique : Le président américain Donald Trump a annoncé que l'architecture globale du système « Dôme d'Or », qui propulse la défense antimissile du pays à un nouveau niveau, a été approuvée et que le coût du projet s'élève à 175 milliards de dollars ;

Une barrière à trois niveaux : Le « Dôme d'Or » combine des bases terrestres, des navires de guerre en mer et une constellation d'armes orbitales dans l'espace sous un centre de commandement unique ;

Mission avant la fin du second mandat : Le président Trump exige fermement que ce système soit pleinement opérationnel avant la fin de son second mandat présidentiel ;

Test majeur en 2028 : Selon les sources de « CNN », les premiers tests pratiques mondiaux impliquant tous les maillons du système sont prévus pour la fin de l'année 2028.

Course aux armements spatiaux : menace d'une nouvelle guerre mondiale ?

Analyse des nouvelles technologies en orbite et des conflits géopolitiques :

Guerre des satellites : Les lasers spatiaux, les armes cinétiques et les systèmes de guerre électronique sont spécialisés dans la destruction des missiles hypersoniques des États rivaux directement dans l'espace ;

Réponse à la Russie et à la Chine : L'investissement massif de Washington dans l'espace est considéré comme une mesure de réponse directe aux armes hypersoniques et aux programmes spatiaux de Pékin et de Moscou ;

Le sort des traités internationaux sur l'espace : L'expansion du déploiement d'armes en orbite remet en question les dispositions du Traité sur l'espace extra-atmosphérique de 1967, risquant de transformer l'espace en un nouveau terrain d'affrontement militaire.

Cette sortie du chef de l'US Air Force et l'accélération du projet à 175 milliards de dollars témoignent du fait que l'humanité est entrée dans une ère nouvelle et dangereuse d'armement extraterrestre au XXIe siècle.

Selon vous, le déploiement d'armes orbitales et le projet « Dôme d'Or » à 175 milliards de dollars garantissent-ils la sécurité mondiale ou, au contraire, renforcent-ils le risque d'une nouvelle guerre mondiale dans l'espace ? Quelles pourraient être les conséquences pour l'humanité de la transformation de l'espace en terrain d'entraînement militaire ? Laissez vos analyses dans les commentaires et partagez cet article exclusif sur la science militaire et les technologies spatiales avec tous vos amis !