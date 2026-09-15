Alvaro Morata estime que Lamine Yamal mérite le Ballon d'Or

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Alvaro Morata estime que Lamine Yamal mérite le Ballon d'Or

L'ancien capitaine de l'équipe nationale d'Espagne, Alvaro Morata, a souligné que la star du FC Barcelone, Lamine Yamal, mérite de remporter la récompense individuelle la plus prestigieuse du football mondial : le Ballon d'Or. L'attaquant expérimenté a fait l'éloge des performances de son jeune coéquipier sur le terrain et de sa domination dans le football européen. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, l'attaquant de Leganés, Alvaro Morata, a évoqué les candidats au titre de meilleur joueur du monde lors d'une interview accordée à Cadena COPE. Il a particulièrement souligné la maturité exceptionnelle de son coéquipier en sélection, Lamine Yamal, malgré son jeune âge.

Jeune talent et approche professionnelle

Selon Morata, le jeune footballeur espagnol mérite pleinement la plus haute distinction. L'attaquant expérimenté a placé Yamal aux côtés de stars mondiales telles que Rodri, Khvicha Kvaratskhelia et Kylian Mbappé.

Morata a également noté que le travail acharné et l'attitude professionnelle du jeune ailier à l'entraînement passent souvent inaperçus. Selon lui, Yamal est beaucoup plus intelligent et travailleur qu'on ne le pense en matière d'analyse et de préparation des matchs.

Résultats historiques et avenir

Les deux joueurs ont fait leurs débuts ensemble en septembre 2023 lors d'un match contre la Géorgie. À cette occasion, Yamal a marqué son premier but en sélection, tandis que Morata a réalisé un triplé. Depuis, ils ont disputé 15 matchs ensemble sous le maillot national.

À ce jour, le produit du centre de formation du FC Barcelone compte huit trophées majeurs à son actif. Parmi eux figurent des victoires dans des compétitions nationales lors de la saison 2024-2025. De plus, Yamal est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à remporter les titres les plus prestigieux sur la scène internationale, notamment l'Euro 2024 et la Ligue des Nations.

Il est rapporté que le vainqueur du Ballon d'Or 2026 sera annoncé lors d'une cérémonie solennelle à Londres le 26 octobre. L'inclusion de Yamal dans la liste des 30 nommés confirme une fois de plus qu'il est l'un des principaux prétendants à ce prix prestigieux.

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Jahongir Tursunov
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