La société aérospatiale privée chinoise LandSpace a procédé au Zhuque-2 lancement réussi de sa fusée porteuse modernisée. Selon ixbt.com, lors de ce décollage effectué le 15 septembre à 14h26 heure locale depuis le site de lancement commercial de Jiuquan, dix satellites ont été placés avec succès en orbite. Cette étape importante marque une nouvelle phase pour l'astronautique commerciale chinoise vers la formation massive de grandes constellations Internet. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Tous les engins spatiaux lancés ont atteint leur orbite cible et ont rejoint le 19e groupe polaire du système Qianfan, visant à créer un réseau satellitaire à large bande. Ce vol constitue la neuvième tentative réussie de la famille Zhuque-2. Cependant, cet exemple est significatif car il s'agit de la première fois que la fusée est utilisée pour le déploiement massif de satellites pour une grande constellation Internet.

Supériorité et importance historique de la technologie au méthane

La principale caractéristique technologique de la fusée Zhuque-2 est qu'elle utilise des moteurs à propulsion liquide, plus précisément un mélange de méthane et d'oxygène. En 2023, cette fusée est devenue la première au monde à atteindre l'orbite avec une installation énergétique au méthane, devançant ainsi plusieurs projets concurrents américains.

Actuellement, LandSpace fait passer progressivement la fusée Zhuque-2 modernisée en mode d'exploitation commerciale régulière. Cela renforce la position de la Chine sur le marché des services spatiaux et lui permet d'occuper des places de leader dans la compétition mondiale.

Plans futurs et nouveaux développements

Parallèlement aux vols principaux, les spécialistes de l'entreprise travaillent activement à la création d'une fusée encore plus grande,Le nouveau projet devrait être doté d'une structure partiellement réutilisable.

Actuellement, les processus de test des technologies de récupération et de réutilisation du premier étage pour Zhuque-3 ont été lancés. La mise en œuvre de ces innovations permettra à l'avenir de réduire considérablement le coût des vols spatiaux et d'augmenter la fréquence des lancements nécessaires au déploiement de grandes constellations de satellites.