L'Iran annonce une frappe irréfutable, le Pentagone dément

La situation dans le détroit d'Ormuz, point stratégique le plus sensible du Moyen-Orient, est au bord d'une catastrophe énergétique mondiale. Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a officiellement déclaré que le supertanker « El Gaia », ayant tenté de traverser une zone interdite au sud du détroit, a heurté des mines marines et a pris feu suite à une violente explosion. Selon l'Iran, les tentatives pour éteindre l'incendie sur le navire géant ont échoué. Cependant, le Commandement central des États-Unis (CENTCOM) rejette catégoriquement cette déclaration, affirmant que le pétrolier n'a pas heurté de mine, mais qu'il avait été mis hors service le mois dernier par un missile iranien, puis touché par une attaque de drone au large des côtes d'Oman pendant le week-end avant d'être remorqué.

Alors qu'un cinquième du pétrole et du gaz naturel liquéfié (GNL) mondial transitait par ce couloir avant l'escalade du conflit, le trafic maritime dans le détroit est désormais quasi inexistant. Quelle est la vérité derrière cette guerre de l'information entre Washington et Téhéran, quelles sont les 7 conditions posées par l'Iran aux États-Unis pour rétablir le transit, et les prix du carburant vont-ils atteindre de nouveaux records ?

Le sort du supertanker « El Gaia » : explosion de mine ou attaque de drone ?

Déclarations contradictoires des parties sur l'incident dans le détroit :

Message officiel du CGRI : L'armée iranienne a annoncé que le supertanker « El Gaia » a explosé après avoir heurté des mines marines en tentant de traverser une zone dangereuse interdite au sud du détroit, provoquant un incendie incontrôlable à bord ;

Démenti du Pentagone : Le Commandement central des États-Unis a qualifié ces informations de fausses, soulignant que le navire avait déjà été endommagé par un missile iranien le mois dernier et qu'il avait été remorqué par des alliés régionaux après avoir été visé par une attaque de drone près d'Oman le week-end dernier ;

Conflit informationnel : Alors que les deux parties défendent leurs positions, la route commerciale maritime du détroit est totalement menacée.

20 % du pétrole mondial en danger : la route commerciale paralysée

Crise dans un couloir vital pour l'économie mondiale :

La perte du détroit stratégique : Avant l'escalade des tensions, près d'un cinquième (20 %) de l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz naturel liquéfié (GNL) transitait par le détroit d'Ormuz ;

Le trafic réduit au minimum : En raison des risques militaires, de la hausse des coûts d'assurance et des attaques, le nombre de pétroliers et de méthaniers empruntant cet itinéraire a chuté à quelques unités seulement ;

Panique sur le marché : Le risque de rupture de la chaîne d'approvisionnement en matières premières sur les marchés pétroliers place les prix du carburant et de l'énergie au bord d'une hausse brutale.

Le siège de Trump et les 7 conditions de l'Iran

Pression politique et lutte commerciale entre Washington et Téhéran :

Le blocus maritime de Trump : Au milieu du mois dernier, le président américain Donald Trump avait déclaré que le détroit restait ouvert à la navigation, tout en annonçant l'imposition d'un blocus maritime contre la République islamique d'Iran ;

Les 7 exigences de Téhéran : Selon les médias d'État iraniens, Téhéran a posé 7 conditions strictes à Washington par l'intermédiaire de médiateurs pour rétablir le transit ;

L'accord rompu : Bien que les deux parties aient signé un mémorandum ouvrant la voie à la paix en juin, les relations ont été rompues trois semaines plus tard après des tirs sur des navires marchands, déclenchant un échange de frappes de missiles ;

Isolement économique et réponse d'Araghchi : Alors que Trump menace l'Iran d'un isolement économique strict et de l'usage de la force militaire, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a qualifié les déclarations du dirigeant américain d'aveu de défaite de Washington dans ce conflit.

La guerre maritime croissante autour du détroit d'Ormuz et la pression énergétique forment un nouveau mur de crise pour les marchés mondiaux.

Selon vous, Donald Trump peut-il forcer Téhéran à céder par un blocus économique, ou la fermeture du détroit d'Ormuz sera-t-elle un coup plus dur pour l'économie américaine et occidentale ? Qui dit la vérité sur le cas du supertanker « El Gaia » ? Laissez vos analyses en commentaires et partagez cet article retentissant sur la sécurité énergétique mondiale avec vos amis et observateurs de l'actualité internationale !