Le drapeau de l'Ouzbékistan dans le ciel de Séoul : une scène inattendue attire tous les regards

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Le drapeau de l'Ouzbékistan dans le ciel de Séoul : une scène inattendue attire tous les regards

Le 15 septembre, les habitants de Séoul ont été témoins d'une scène inhabituelle dans le ciel. Un dirigeable aux couleurs du drapeau ouzbek a survolé la capitale sud-coréenne. L'harmonie du bleu, du blanc et du vert a créé une image unique au-dessus de la mégapole.

L'apparition du dirigeable dans le ciel de Séoul coïncide avec la visite d'État du Président de l'Ouzbékistan en Corée du Sud.

Cette initiative symbolique vise à faire connaître l'Ouzbékistan aux habitants de Séoul et aux visiteurs étrangers, tout en mettant en avant les valeurs nationales et les symboles de l'État.

Le drapeau ouzbek dans le ciel de Séoul est devenu une expression symbolique des relations amicales entre les deux pays. Séoul est l'une des villes les plus grandes et les plus avancées technologiquement au monde. Voir les couleurs du drapeau ouzbek dans le ciel d'une telle mégapole moderne est une scène remarquable.

Cette initiative est considérée comme une étape symbolique marquant l'entrée des relations entre les deux pays dans une phase nouvelle et prometteuse.

Président de l'OuzbékistanSéoulDirigeableRelations Ouzbékistan-Corée du SudDiplomatie
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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