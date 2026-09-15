Sur la scène géopolitique du Moyen-Orient, le partenariat stratégique de longue date entre les États-Unis et leurs alliés arabes traditionnels se fissure profondément. Selon une analyse retentissante publiée par le magazine influent « Time », les principales monarchies du Golfe ont commencé à douter sérieusement des garanties de sécurité et de la capacité militaire de Washington. Les pays de la région sont stupéfaits par l'implication de la Maison-Blanche dans le conflit en soutien ouvert à Israël, sans pour autant être capable d'en gérer les conséquences graves. Dans les capitales arabes, la conclusion est désormais ferme : Washington a perdu toute stratégie cohérente, systématique et efficace vis-à-vis de l'Iran.

Le changement quasi hebdomadaire des objectifs militaires et la précipitation de l'administration américaine à vouloir se retirer du conflit alors que l'Iran bloquait le détroit d'Ormuz ont suscité un vif mécontentement chez les alliés arabes. Ils se sentent entraînés dans une guerre majeure sans avertissement, sans consultation et sans moyens de défense. En conséquence, le Qatar, Oman, et même Bahreïn et le Koweït, qui avaient pourtant une position ferme au départ, ont fait pression sur Washington et sont revenus à une politique de paix urgente plutôt que de confrontation avec l'Iran.

Pourquoi l'influence de Washington au Moyen-Orient a-t-elle décliné à ce point, pourquoi les monarques du Golfe cessent-ils de faire confiance aux États-Unis, et comment ce tournant modifiera-t-il l'équilibre des forces dans le monde pétrolier ?

« Sans avertissement et sans protection » : Les griefs des pays arabes envers Washington

Analyses révélées par « Time » et raisons de la désillusion des alliés :

Incapacité à contenir les conséquences : Les pays du Golfe ont été choqués par l'implication directe des États-Unis dans le conflit pour les intérêts d'Israël, tout en étant incapables de contrôler la crise géopolitique et sécuritaire qui en a découlé ;

Absence de stratégie cohérente sur l'Iran : Les dirigeants arabes soulignent depuis des mois que la Maison-Blanche n'a ni plan clair ni mécanisme de pression efficace vis-à-vis de Téhéran ;

Des objectifs changeants chaque semaine : Selon la publication, les objectifs politico-militaires de Washington ont constamment changé, et au moment où l'Iran bloquait le détroit d'Ormuz, artère commerciale vitale, les États-Unis se sont empressés de quitter le conflit ;

Sentiment de trahison : Ces actions ont renforcé chez les pays du Golfe le sentiment d'avoir été abandonnés face à un danger majeur, sans aucune consultation ni mesures de sécurité réelles.

De la confrontation à la désescalade : Le changement radical de la politique régionale

Sur fond de méfiance, les capitales du Golfe prennent des mesures indépendantes :

Retour à une politique de neutralité : Les pays arabes refusent désormais de suivre aveuglément les États-Unis et, au lieu d'une confrontation ouverte avec l'Iran, ont choisi la voie de la retenue, du compromis et de la désescalade ;

La pression pour la paix du Qatar et d'Oman : Les responsables de Doha et de Mascate ont fait pression sur Washington pour exiger l'arrêt immédiat des actions militaires dévastatrices et la conclusion d'un accord de paix ;

Le retrait du Koweït et de Bahreïn : Le Koweït et Bahreïn, initialement favorables à la poursuite de la confrontation militaire, ont fini par soutenir la position de paix commune dans le Golfe après avoir perdu confiance en Washington.

La fin de l'hégémonie américaine au Moyen-Orient ?

Perspectives des relations mondiales et de la sécurité énergétique :

Recherche de partenaires alternatifs : Le doute sur la protection américaine pousse les monarchies du Golfe à approfondir leurs relations avec d'autres grandes puissances comme la Chine et la Russie pour assurer leur propre sécurité ;

Nouvelles règles de sécurité énergétique : La sécurité du détroit d'Ormuz et des routes pétrolières pourrait désormais être résolue non plus par le soutien américain, mais par des dialogues diplomatiques directs entre les pays arabes et Téhéran ;

L'influence affaiblie de Washington : Ces changements diplomatiques dans toute la région ont porté un coup dur au leadership incontesté et au statut de garant de la sécurité que les États-Unis détenaient au Moyen-Orient depuis plusieurs décennies.

La déception des pays du Golfe face aux garanties de sécurité de Washington est la preuve évidente qu'un nouvel équilibre géopolitique, exempt de l'influence des puissances extérieures, est en train de se former au Moyen-Orient.

Selon vous, les États-Unis ont-ils vraiment abandonné leurs alliés arabes de longue date face à l'Iran, ou Washington a-t-il simplement évité d'entrer dans une guerre majeure ? Les pays du Golfe peuvent-ils désormais se rapprocher de Pékin et de Moscou pour préserver leur sécurité ? Laissez vos réflexions dans les commentaires et partagez cet article important sur ce tournant historique de la politique mondiale avec tous vos amis et observateurs des événements internationaux !