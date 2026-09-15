Xiaomi présente la nouvelle montre connectée Xiaomi Watch S5 41mm

La marque Xiaomi élargit sa gamme d'objets connectés et a ouvert les précommandes pour la Xiaomi Watch S5 41mm, dotée d'un design compact et léger. Selon ixbt.com, cet appareil, conçu dans le style des montres classiques, attire l'attention des utilisateurs par son apparence élégante et ses fonctionnalités modernes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'un des principaux avantages de cette nouvelle montre connectée réside dans ses dimensions et son poids. L'appareil ne pèse que 36 grammes et l'épaisseur de son boîtier est de 0,99 cm. En termes d'esthétique, le modèle est équipé d'une lunette en céramique blanche et d'une couronne crantée à 24 facettes, ce qui lui confère un aspect encore plus attrayant.

Capacités techniques et Xiaomi HyperOS

L'appareil fonctionne sous le système d'exploitation Xiaomi HyperOS. Le logiciel est conçu pour aider étroitement les utilisateurs dans leur vie quotidienne et leurs activités sportives. Le système est notamment capable de fournir des recommandations sur les charges physiques, de surveiller la consommation de calories et de suivre le cycle menstruel, ce qui est important pour les femmes.

La montre dispose également d'une fonction d'alerte en cas de niveau élevé de rayonnement ultraviolet. Cette fonctionnalité est essentielle pour préserver la santé lors d'activités en extérieur, comme la course à pied, la marche ou divers entraînements.

Autonomie de la batterie et position sur le marché

Un autre aspect qui ravira les passionnés de technologie est l'autonomie de la batterie. Selon le fabricant, la Xiaomi Watch S5 41mm est capable de fonctionner jusqu'à 14 jours avec une seule charge. Cela libère les utilisateurs de la contrainte de devoir recharger la montre quotidiennement.

Rappelons qu'en plus de cette version compacte, les précommandes pour les écouteurs sans fil Xiaomi REDMI Buds 8S ont également été ouvertes, avec une commercialisation prévue pour le 22 septembre. La version 41mm de la Watch S5 devrait être mise en vente en même temps que la série phare Xiaomi 18 Pro. Auparavant, la version plus grande de cette famille, soit 46 mm, avait déjà été commercialisée.