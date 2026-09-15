Des robots manifestent à Varsovie (vidéo)

À Varsovie, capitale de la Pologne, près de 30 robots ont manifesté pour réclamer une réglementation de l'intelligence artificielle et de la robotisation, a rapporté Reuters.

Le 7 septembre, des robots humanoïdes et des chiens-robots ont participé à une action inhabituelle devant le ministère polonais des Affaires numériques. Les robots portaient des drapeaux et diffusaient divers slogans via des haut-parleurs.

Pendant la manifestation, des appels tels que « Protégez les emplois », « Il est temps de légiférer » et « N'attendez pas, régulez » ont été entendus.

L'action a été organisée par l'initiative Democratism. Les organisateurs visent à renforcer le débat public sur l'impact de l'IA et de la robotisation sur le marché du travail, notamment sur le risque que les technologies remplacent les emplois humains.

Le ministre polonais des Affaires numériques, Krzysztof Gawkowski, a rencontré les manifestants et a déclaré que des travaux étaient en cours pour réglementer l'intelligence artificielle.