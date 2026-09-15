Le Samsung Galaxy S26 FE est lancé en Inde

Samsung a élargi sa gamme de flagships en annonçant le prix et les spécifications techniques du Galaxy S26 FE, un smartphone abordable, sur le marché indien. Selon ixbt.com, ce gadget très attendu sera proposé aux acheteurs dans une seule version : 8 GB de RAM et 256 GB de stockage interne. C'est ce que rapporte Ixbt.com indique .

Sur le marché indien, le prix de ce smartphone est de 80 000 roupies, soit environ 835 dollars américains. À titre de comparaison, le même modèle a été lancé sur le marché américain à 800 dollars. Les acheteurs pourront choisir parmi trois couleurs uniques : Pistachio (pistache), Blueberry (bleu) et Graphite (graphite).

Les ventes du nouveau Galaxy S26 FE devraient débuter le 18 septembre de cette année. L'appareil pourra être acheté via la boutique en ligne officielle de Samsung, les grandes places de marché ainsi que certains réseaux de vente au détail du pays.

Écran et performances

Le smartphone bénéficie d'améliorations significatives par rapport aux générations précédentes. Il est équipé d'un écran moderne Dynamic AMOLED 2X de 6,7 pouces. L'écran prend en charge la résolution FHD+, fonctionne à une fréquence de 120 Hz et sa luminosité maximale atteint 1900 nit, assurant une visibilité parfaite même en plein soleil.

Les hautes performances de l'appareil sont assurées par le processeur moderne Exynos 2500 gravé en 3 nm. Cette puce permet non seulement d'exécuter les tâches quotidiennes, mais aussi de gérer sans problème les applications et jeux gourmands en ressources.

Appareil photo et autonomie

Les capacités photo n'ont pas été négligées. Le smartphone dispose d'un module principal de 50 mégapixels avec stabilisation optique (OIS). À l'arrière, on trouve également un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 8 mégapixels permettant un zoom optique 3x et un zoom combiné 30x.

Pour l'autonomie, l'appareil est équipé d'une batterie de 4900 mAh. La batterie peut être rechargée rapidement grâce à la charge filaire de 45 W et sans fil de 15 W. Le boîtier est protégé contre l'eau et la poussière selon la norme IP68.

Côté logiciel, Samsung garantit une stabilité à long terme. Le smartphone fonctionne sous Android 17 avec l'interface moderne One UI 9 dès sa sortie. Surtout, le fabricant promet sept générations de mises à jour du système d'exploitation et sept ans de correctifs de sécurité pour ce modèle.