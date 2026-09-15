Erling Haaland établit un record lors du derby de Manchester

Erling Haaland est devenu le meilleur buteur de l'histoire des derbys de Manchester en Premier League, renforçant son statut de légende à Manchester City. Selon Goal.com, l'attaquant norvégien a admis qu'il était au courant de ce record avant la victoire cruciale à Old Trafford et qu'il visait consciemment à le battre. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Lors de la 199e confrontation entre les deux rivaux historiques, l'attaquant de 26 ans est redevenu le héros de son équipe. Il a inscrit le but décisif à la 60e minute, offrant une victoire difficile et capitale à Manchester City, réduit à 10 sous la direction d'Enzo Maresca.

Grâce à ce but, Haaland a réussi à marquer 9 buts en seulement 8 matchs de championnat contre les Red Devils. Il a ainsi battu le record de 8 buts qui était partagé par la légende de Manchester United, Wayne Rooney, et celle de City, Sergio Agüero.

Résultat historique et détails du match

Le buteur norvégien n'a pas caché que les informations sur le record occupaient ses pensées. En évoquant sa motivation pendant le match, il a souligné à quel point cette rencontre était spéciale.

« Je connaissais ce record à l'avance, je l'avais lu, donc il était dans un coin de ma tête », a avoué l'attaquant. « J'en suis très fier. Nous savons tous à quel point ce match est particulier. »

Le but victorieux a démontré la condition physique et la vigilance mentale du joueur. Après quelques minutes de pression intense, Haaland a trouvé une zone libre dans la surface de réparation et n'a laissé aucune chance aux défenseurs. Le but a été validé après trois minutes de vérification par la VAR.

Instinct et lien avec les supporters

Selon Haaland, ses succès ne sont pas le résultat d'une réflexion excessive, mais reposent sur un pur instinct. Son objectif principal est de mettre le ballon au fond des filets avec une frappe imparable pour le gardien.

Au-delà des statistiques, l'attaquant a également exprimé des sentiments chaleureux sur le lien émotionnel qu'il a tissé avec les supporters de Manchester City depuis son arrivée en provenance du Borussia Dortmund. Il a salué l'atmosphère du derby et a souligné qu'il appréciait l'interaction avec les fans.