Un touriste britannique arrêté en Turquie pour avoir craché sur le drapeau turc

·11·Monde
Un touriste britannique arrêté en Turquie pour avoir craché sur le drapeau turc

À Alanya, dans la province d'Antalya en Turquie, un touriste britannique de 58 ans a été arrêté à la suite d'un incident survenu dans son hôtel, rapporte The Sun.

L'incident a eu lieu le 9 septembre à l'entrée de l'hôtel. Le touriste s'est disputé avec le personnel. Il est accusé d'avoir craché sur le drapeau turc suspendu à l'entrée lors de l'altercation. Le personnel a immédiatement appelé la police.

La police a interpellé le touriste britannique et l'a conduit devant le tribunal d'Alanya, qui a ordonné son placement en détention. Il est accusé d'avoir insulté les symboles de la souveraineté nationale.

Selon la législation turque, l'insulte aux symboles nationaux est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à trois ans d'emprisonnement. La culpabilité du touriste n'a pas encore été confirmée par un jugement définitif.

AlanyaTurquieTouriste britanniqueDrapeau turcFaits divers
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