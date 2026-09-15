«De joueur à propriétaire !» : Cristiano Ronaldo prêt à racheter Al-Nassr

Légende vivante du football mondial, Cristiano Ronaldo est sur le point de franchir une étape sans précédent dans l'histoire du sport. Selon les informations du média prestigieux « DAZN Portugal », la star portugaise de 41 ans, Arabie saouditequi défend actuellement les couleurs du club d'Al-Nassr, pourrait devenir le propriétaire à part entière de l'équipe. La source révèle que Ronaldo et quatre autres investisseurs internationaux majeurs préparent une offre officielle pour acquérir une part majoritaire du club de Riyad.

Selon cet accord, chacun des participants à la consolidation prévoit d'investir directement au moins 92 millions d'euros dans le projet. L'attaquant, qui évolue à Al-Nassr depuis décembre 2022 et a propulsé toute la Saudi Pro League sous les projecteurs du football mondial, passe désormais du leadership sur le terrain à la gestion et à la propriété du club. Alors, comment le passage de Cristiano Ronaldo du statut de joueur à celui de propriétaire révolutionnera-t-il le football saoudien, que comprend cet investissement personnel de 92 millions d'euros et quel impact ce méga-accord aura-t-il sur l'avenir du club ?

« Une part de 92 millions d'euros » : Le consortium et le plan stratégique de Ronaldo

Détails de l'accord financier majeur attendu :

Groupe d'investisseurs formé : Selon « DAZN Portugal », en plus de Ronaldo, 4 autres investisseurs puissants forment le pool financier pour racheter Al-Nassr ;

92 millions d'euros par partie : Chaque participant à l'accord vise à investir au moins 92 millions d'euros, portant l'investissement total à près d'un demi-milliard d'euros ;

Révolution dans la gestion du club : Si cet achat se concrétise, Cristiano deviendra la figure centrale définissant personnellement les décisions stratégiques, la politique de transfert et les orientations de développement mondial du club.

L'ère saoudienne débutée en décembre 2022

Le parcours de quatre ans de Ronaldo à Riyad et son influence sur le football mondial :

Tournant historique : Le transfert de Ronaldo à Al-Nassr en décembre 2022 a ouvert la voie à l'arrivée de dizaines de stars mondiales dans le football saoudien ;

Carrière légendaire : Le buteur portugais a précédemment défendu avec succès les couleurs de grands clubs comme le Sporting, le «Manchester United», le Real Madrid et la Juventus ;

Un nouveau rôle à 41 ans : Maintenant sa forme physique au plus haut niveau sur le terrain, la star construit un nouvel empire commercial en devenant propriétaire du club où il joue avant de prendre sa retraite.

Le roi des trophées : Le record unique de Ronaldo et l'avenir

Le trésor footballistique de l'attaquant portugais :

5 fois vainqueur du Ballon d'Or : Cristiano a remporté cinq fois la plus haute distinction individuelle en tant que meilleur joueur du monde ;

Le sommet de la Ligue des Champions : Il a triomphé à plusieurs reprises dans la compétition reine du continent et est devenu le meilleur buteur de l'histoire du tournoi ;

Triomphe avec l'équipe nationale : Avec l'équipe nationale du Portugal, il a soulevé le trophée du Championnat d'Europe et a remporté deux fois la Ligue des Nations ;

Une marque mondiale dans le business : La marque CR7 s'intègre désormais directement à la gestion des plus grands clubs du football asiatique, servant à propulser l'équipe vers de nouveaux sommets commerciaux.

Le fait que Cristiano Ronaldo rejoigne les propriétaires de clubs tout en étant joueur crée un nouveau précédent dans le monde du sport, et Al-Nassr devrait devenir l'une des marques les plus rentables du marché mondial.

Selon vous, si Cristiano Ronaldo devient l'un des propriétaires d'Al-Nassr, quels avantages cela apportera-t-il au club — pourra-t-il transformer l'équipe en le superclub le plus puissant d'Asie ? Comment le fait qu'un joueur soit propriétaire de l'équipe dans laquelle il joue affectera-t-il la situation sur le terrain ? Laissez vos réflexions analytiques dans les commentaires et partagez les détails de ce tournant financier sensationnel dans le sport mondial avec tous les fans de football et vos amis !