Le processeur Apple M5 Ultra surpasse un géant AMD dans le test Geekbench

Lors des tests Geekbench 7, le nouveau système sur puce d'Apple, le processeur M5 Ultra, a enregistré des résultats impressionnants, surprenant de nombreux experts. Selon ixbt.com, cette nouvelle plateforme a réussi à surpasser un géant de classe serveur comme l'AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX à 96 cœurs sur plusieurs indicateurs. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les spécifications techniques, l'Apple M5 Ultra dispose d'un total de 36 cœurs, dont 12 sont dédiés à la haute performance. À titre de comparaison, son concurrent, l'AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX, est équipé de 96 cœurs, prend en charge 192 threads et peut atteindre une fréquence de 5,4 GHz. Malgré cela, l'architecture d'Apple a démontré une efficacité supérieure dans les tests synthétiques.

Supériorité dans les tests synthétiques

L'avantage le plus significatif des tests Geekbench 7 a été enregistré en mode single-core. L'Apple M5 Ultra a obtenu un score de 3774 points, tandis que le processeur AMD s'est contenté de 2578 points. Cela signifie que la plateforme Apple est environ 46,4 % plus performante.

La situation est similaire dans les tests multi-core. Le M5 Ultra a démontré qu'il était environ 10,8 % plus rapide que l'AMD Ryzen Threadripper PRO 9995WX dans ce test. De tels résultats témoignent de l'énorme évolution de la gamme Apple Silicon ces dernières années.

Différences dans les tâches réelles et caractéristiques de l'architecture

Cependant, il s'est avéré que les résultats ne sont pas identiques dans les charges de travail réelles. Dans les tâches qui s'adaptent facilement à un grand nombre de cœurs, le produit AMD a montré son avantage principal. Notamment, dans les tests de Ray Tracer et de compilation de programmes Clang, la supériorité du processeur AMD a atteint dans certains cas 58,8 %.

En contrepartie, la plateforme Apple offre des résultats nettement meilleurs dans le traitement de photos et le domaine multimédia. L'un des principaux atouts de l'architecture Apple Silicon est le système de mémoire unifiée (unified memory), où le processeur, le GPU et d'autres blocs de calcul utilisent une mémoire commune.