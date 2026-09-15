Samsung présente le nouveau smartphone Galaxy A18 4G en Europe

Samsung a officiellement présenté son dernier appareil abordable, qui attire l'attention par son prix et ses capacités. Selon Ixbt.com, le smartphone Galaxy A18 4G est commercialisé sur le marché européen et est immédiatement apparu sur les sites officiels français. C'est ce que rapporte Ixbt.com.

Ce nouveau modèle apporte un certain nombre de changements par rapport à la génération précédente et devrait attirer l'attention des acheteurs. Notamment, sur le marché français, l'appareil dans une configuration avec 4 GB de RAM et 128 GB de stockage est évalué à 280 euros. Ses ventes sont prévues pour le 18 septembre de cette année.

Capacités techniques et nouveau processeur

L'une des principales nouveautés de l'appareil est sa partie matérielle. Au lieu du processeur MediaTek Helio G99 utilisé dans le précédent modèle Galaxy A17 4G, cette fois, la nouvelle plateforme Samsung Exynos 1610 a été installée. Il est intéressant de noter que ce processeur n'avait pas encore été officiellement présenté au grand public.

Le smartphone est équipé d'un écran Super AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution de 2340×1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La caméra frontale est située dans une encoche en forme de goutte et a une résolution de 13 mégapixels.

Appareil photo et indices de durabilité

Le bloc caméra principal comprend deux modules : un capteur principal de 50 mégapixels et un objectif auxiliaire de 2 mégapixels. L'appareil ne dispose pas de stabilisation optique et la qualité maximale d'enregistrement vidéo est limitée au format Full HD à 30 images par seconde.

Samsung a également considérablement renforcé la protection du boîtier. Si le modèle Galaxy A17 bénéficiait d'une protection IP54, le nouveau Galaxy A18 répond à la norme IP64. Le smartphone, d'une épaisseur de 7,7 millimètres, pèse 196 grammes.

Batterie et support à long terme

Le smartphone est alimenté par une batterie de 5000 mAh avec une puissance de charge maximale de 25 W. Selon le fabricant, la durée de vie de la batterie est conçue pour 1200 cycles de charge complets.

L'appareil fonctionne dès sa sortie de boîte sous Android 17 avec l'interface One UI 9. L'un des avantages les plus importants est que Samsung promet de fournir non seulement des correctifs de sécurité, mais aussi des mises à jour Android pour ce modèle pendant six années complètes.