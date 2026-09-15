Le cœur de Mumbai : 130 ans du siège de la BMC et voyage dans l'histoire de la ville

Dans le cadre d'un voyage de presse international en Inde, notre délégation est arrivée à Mumbai, la capitale financière et industrielle du pays. L'un des événements marquants a été la rencontre et le briefing spécial organisés au siège de la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC), l'une des plus grandes administrations municipales au monde.

Un chef-d'œuvre architectural et une merveille d'ingénierie

Construit en 1893 selon les plans du célèbre architecte anglais Frederick William Stevens, ce bâtiment majestueux allie les styles indo-sarrasin et néo-gothique. Juste en face se dresse la célèbre gare Chhatrapati Shivaji (CST), classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Points forts du bâtiment :

Hauteur et dôme intérieur : La tour centrale et le dôme extérieur s'élèvent à près de 72 mètres (235 pieds). À l'intérieur, un second dôme, conçu pour une acoustique et une circulation d'air optimales, culmine à 50 mètres.

Ascenseur hydraulique historique et archives secrètes : Sous le dôme se trouve une salle d'archives secrète du gouvernement. De plus, il y a 130 ans, deux réservoirs géants de 10 000 gallons chacun ont été construits pour alimenter un ascenseur hydraulique fonctionnant sans électricité.

Budget maîtrisé : La construction a débuté le 23 avril 1889 et s'est achevée en juillet 1893. Plus surprenant encore, alors que 1,188 million de roupies avaient été allouées, le coût réel n'a été que de 1,119 million de roupies grâce à une gestion rigoureuse et au travail des artisans locaux.

La réalité de Mumbai : 20 millions d'habitants le jour, 13 millions la nuit

Lors du briefing, les autorités et ingénieurs de la ville ont révélé les réalités démographiques et infrastructurelles de Mumbai.

Flux de population « flottante » : Bien que la population officiellement enregistrée soit d'environ 13 millions d'habitants, plus de 7 millions de personnes viennent travailler quotidiennement depuis l'extérieur de la ville. Résultat : la population diurne dépasse les 20 millions. La vie quotidienne dépend de 3 200 trains de banlieue et des bus.

Espace limité et Dharavi : Mumbai était initialement composée de 7 îles. En raison du manque de terres, la ville s'étend verticalement. Une agence gouvernementale (SRA) a été créée pour rénover des zones denses comme Dharavi et reloger progressivement les habitants dans des logements modernes.

Catastrophes naturelles et lutte contre les inondations : Nouveaux systèmes

Chaque année, Mumbai fait face aux moussons et aux risques de montée des eaux. Le département de gestion des catastrophes a adopté les meilleures pratiques mondiales :

« Brimstowad » et réservoirs souterrains : Alors que le système de drainage ne pouvait évacuer que 25 mm de pluie par heure, les nouvelles stations de pompage et réservoirs souterrains ont porté cette capacité à 50 mm par heure.

Budget climatique : Mumbai est la 4e ville au monde, après Londres, Oslo et New York, à adopter un « Budget climatique ». Depuis 2022, 27 départements municipaux alignent leurs projets sur le plan climatique de la ville.

Réseau de sécurité rapide : Environ 5 000 caméras de vidéosurveillance intelligentes sont installées. Chaque district dispose de centres d'urgence et le numéro unique 1916 est disponible pour les citoyens.

L'architecture de Mumbai, son histoire riche et son système de gestion impressionnent tous les visiteurs.

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