Cimetière de l'intelligence artificielle : startups et projets majeurs fermés

Sur le marché de l'intelligence artificielle en évolution rapide, non seulement les jeunes startups, mais aussi les géants de la technologie ne voient pas toutes leurs tentatives aboutir. Selon S&P Global Market Intelligence, près de 42 % des initiatives d'intelligence artificielle lancées au niveau de l'entreprise finissent par être fermées par leurs sociétés mères. Le manque de financement, les difficultés techniques, la forte concurrence et la faible demande des utilisateurs en sont les causes principales. C'est ce que rapporte Techcrunch.com qui indique.

Selon les informations diffusées par ixbt.com et d'autres sources technologiques, Relay, un outil d'automatisation des flux de travail créé comme alternative à Zapier, a cessé ses activités lundi. En raison de l'intégration directe de fonctionnalités similaires par OpenAI, Google et d'autres grandes plateformes, Relay, avec ses cinq ans d'existence, n'a pas pu résister à la concurrence en tant que produit indépendant.

Les échecs des géants de l'intelligence artificielle

OpenAI, l'une des entreprises privées les plus valorisées au monde, a également rencontré des difficultés similaires. En juillet, l'entreprise a tenté de transformer ChatGPT en une « super application » plus large et a mis à jour son interface. Cependant, après les critiques justifiées des utilisateurs, l'entreprise a rapidement rétabli l'interface familière. De plus, ChatGPT Atlas, créé comme un navigateur web spécialisé, a été fermé en moins d'un an et ses fonctionnalités les plus utiles ont été intégrées au ChatGPT principal.

Même DALL-E perd progressivement sa place en tant que service indépendant, ses capacités de génération d'images étant directement intégrées dans ChatGPT. En raison des difficultés à attirer les utilisateurs et des coûts opérationnels élevés, la plateforme Sora, destinée au partage de vidéos, a également cessé ses activités en mars 2026.

Les obstacles rencontrés par Apple et d'autres entreprises

Lors de la présentation d'Apple Intelligence en 2024, la version mise à jour de Siri avait été annoncée comme l'une des capacités principales. Cependant, en raison de problèmes d'ingénierie et de bugs, l'entreprise a reporté à plusieurs reprises la sortie de la nouvelle version de Siri. Ces retards ont finalement conduit à un accord de 250 millions de dollars concernant des poursuites liées à la publicité des capacités d'intelligence artificielle de l'iPhone 16.

Selon les experts, ces pertes et fermetures ne sont pas seulement des statistiques d'échec, mais servent de leçon importante pour toute l'industrie. La concurrence sur le marché et les exigences en évolution rapide obligent les entreprises à prendre des mesures plus prudentes et fondées.