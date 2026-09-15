La Chine rattrape les leaders du marché des semi-conducteurs

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La Chine rattrape les leaders du marché des semi-conducteurs

Les fabricants chinois de puces mémoire réduisent rapidement l'écart technologique avec les leaders mondiaux, atteignant des résultats significatifs dans l'industrie des semi-conducteurs. Selon la Korea Semiconductor Industry Association (KSIA), la Chine n'a plus qu'un an de retard sur la Corée du Sud dans la production de mémoire NAND, deux ans pour la DRAM et trois ans dans le segment complexe de la HBM, alors que cet écart était de cinq ans il y a peu. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Dans ce processus, YMTC et CXMT apparaissent comme les principaux moteurs. YMTC se spécialise principalement dans la mémoire flash NAND, tandis que CXMT se concentre sur la production de mémoire vive dynamique (DRAM). La Chine réalise des succès notables sur le marché de la mémoire flash : alors que les leaders mondiaux Samsung et SK hynix ont commencé à passer à une mémoire NAND de plus de 300 couches en 2025, YMTC maîtrise déjà des puces à 270 couches.

DRAM et mémoire pour l'IA

Dans la production de DRAM, les entreprises chinoises ne ralentissent pas non plus. Malgré l'adoption plus précoce de la mémoire DDR5 par Samsung et SK hynix, CXMT a progressivement réduit cet écart, réussissant à lancer des modèles LPDDR5X et commençant à maîtriser la prochaine génération de mémoire mobile. Néanmoins, la situation est plus complexe dans le segment de la mémoire HBM haute vitesse utilisée dans les accélérateurs d'IA.

La KSIA rapporte que CXMT accuse un retard de trois ans dans ce domaine. Bien que l'entreprise ait commencé la production pilote de mémoire HBM3E, le rendement des puces utilisables est actuellement estimé à seulement 25 %. La création de connexions verticales fiables entre les mémoires multicouches reste l'un des principaux défis. Pour le résoudre, l'architecture X-Stacking de YMTC et les technologies de liaison hybride cuivre-cuivre sont utilisées.

Volumes de production et perspectives

Il est remarquable que ces avancées soient réalisées malgré des restrictions strictes, notamment l'interdiction de fournir des équipements de lithographie EUV avancés aux entreprises chinoises. Malgré cela, les entreprises chinoises augmentent radicalement leurs capacités de production. CXMT prévoit de produire environ 300 000 plaquettes de 300 mm par mois dans trois usines, et les capacités pour la HBM pourraient atteindre 50 000 plaquettes par mois.

Une fois la construction des nouvelles usines à Shanghai et Hefei terminée, la capacité totale devrait atteindre 600 000 plaquettes par mois à l'avenir. Si ces plans se concrétisent, CXMT pourrait dépasser l'américain Micron en volume physique d'ici 2030. Parallèlement, YMTC étend également ses capacités, visant une production de 300 000 plaquettes par mois d'ici début 2027.

ChineTechnologieSemi-conducteursSamsungMémoire
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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