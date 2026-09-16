Le smartphone Realme 16 Pro Harry Potter Edition est officiellement dévoilé

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Le smartphone Realme 16 Pro Harry Potter Edition est officiellement dévoilé

Les collaborations entre les grandes marques et l'univers cinématographique atteignent un nouveau cap. Selon ixbt.com, Realme a présenté les premières images officielles de son prochain appareil spécial : le smartphone Realme 16 Pro Harry Potter Edition. Ce gadget a été spécialement conçu pour les fans du monde légendaire des sorciers, attirant l'attention par son design unique et son riche coffret. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

Bien que la base technique du nouveau smartphone ne diffère pas du modèle standard, son apparence et ses finitions sont entièrement adaptées à l'univers magique. Le dos de l'appareil est recouvert de losanges marron avec un motif argyle et possède une texture rappelant le cuir. De plus, le blason de l'école de sorcellerie de Hogwarts est gravé au centre de la coque.

Design magique et détails uniques

Pour ajouter encore plus de charme à l'apparence du smartphone, les fabricants ont gravé l'inscription « Welcome to Hogwarts » sur son cadre métallique. Cela transforme l'appareil d'un simple outil de communication mobile en un véritable objet de collection. Une telle approche du design témoigne de l'attention portée par la marque à sa communauté de fans.

L'une des principales caractéristiques de l'appareil est sa production en édition très limitée. Selon les informations, ce smartphone spécial sera mis en vente à seulement 5000 exemplaires dans le monde. Cela garantit une forte concurrence et un grand intérêt de la part des collectionneurs.

Cadeaux magiques dans la boîte

Le fait que le smartphone soit livré dans une valise circulaire unique ravira sans aucun doute les acheteurs. Le coffret comprend les souvenirs uniques suivants :

  • Une lettre spéciale d'admission à Hogwarts
  • Un billet pour le train des sorciers
  • Des marque-pages avec les blasons de l'école
  • Des cartes postales illustrées avec les personnages préférés
  • Une coque en cuir avec le blason et un badge pour le téléphone
Pour l'instant, les fabricants n'ont pas révélé le prix de l'appareil. Cependant, selon ixbt.com, le nouveau smartphone Realme 16 Pro Harry Potter Edition devrait être commercialisé initialement sur le marché indien le 21 septembre de cette année. Par la suite, les fans d'autres régions pourraient également avoir la possibilité d'acquérir ce coffret unique.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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