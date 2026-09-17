Ouzbek Les succès des footballeurs ouzbeks sur les pelouses européennes écrivent une nouvelle page historique. Lors d'un match en retard de la 4e journée de la Super League suisse, le club le plus régulier du pays, Lugano, a accueilli Saint-Gall et a remporté une victoire éclatante de 4-1. Cette rencontre est devenue une véritable fête pour les fans de notre football national : le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Behruz Karimov, a inscrit son premier but sous les couleurs de Lugano, contribuant ainsi largement à la large victoire de son équipe.

À la 36e minute de jeu, notre compatriote a ouvert le score pour son équipe. Ayant déjà marqué 4 buts dès la première mi-temps, les hôtes ont procédé à des rotations après la pause, faisant sortir Karimov par mesure de précaution. Grâce à ce succès éclatant, Lugano porte son total à 22 points et conserve la tête du classement du championnat suisse. Comment ce but de Behruz Karimov en Europe va-t-il consolider sa place de titulaire, comment Lugano progresse-t-il vers le titre et quelle évaluation les experts suisses donnent-ils au jeu du défenseur ouzbek ?

« Tempête en première mi-temps » : les détails de la large victoire 4-1

Chronique des buts du match Lugano — Saint-Gall :

Pression rapide et 1-0 : Les hôtes ont pris l'initiative dès les premières minutes — dès la 4e minute, Espinosa a ouvert le score d'une frappe précise ;

Le doublé de Pilstrom (14e et 28e minutes) : L'attaquant Pilstrom a marqué deux beaux buts consécutifs, portant le score à 3-0 à la 28e minute et plongeant la défense adverse dans un état de choc ;

Le but historique de Behruz Karimov à la 36e minute : Notre compatriote a profité d'une attaque placée et d'une phase arrêtée pour loger le ballon au fond des filets (4-0) et célébrer son premier but en Super League suisse ;

Le but de consolation des visiteurs : En seconde période, les hôtes ont géré leur avance, mais le joueur de Saint-Gall, Hunziker, a inscrit l'unique but de réponse à la 74e minute (4-1).

Les forces vives de Lugano sur le terrain

Composition de départ des hôtes et changements effectués :

Composition de départ : Gebhardt (gardien), Papadopoulos, Mai, Bichel, Bislimi (Delcroix, 82e), Grgic, dos Santos, Chiminyani (Kelvin, 82e), Espinosa, Behruz KARIMOV (Zanotti, 46e) et Pilstrom ;

Changement tactique : Au début de la seconde période, l'entraîneur, compte tenu de l'écart important au score, a fait entrer Zanotti à la place de Karimov pour préserver des forces importantes ;

Équilibre entre défense et attaque : La vitesse des latéraux de Lugano et la haute qualité au milieu de terrain ont déjoué tous les plans de l'adversaire.

Seul leader avec 22 points : le rêve européen du légionnaire ouzbek

L'importance stratégique et les perspectives de cette victoire :

Au sommet du classement : Après ce large succès dans ce match en retard, Lugano totalise 22 points, se détachant de ses plus proches poursuivants et prouvant qu'il est le principal prétendant au titre en Suisse ;

Bonne nouvelle pour l'équipe nationale : Le fait que Behruz Karimov marque dans un championnat européen de haut niveau et s'impose comme titulaire est une immense réussite pour la ligne défensive de l'équipe nationale d'Ouzbékistan ;

Opportunité dans les compétitions européennes : Un temps de jeu régulier et une efficacité accrue ouvriront la voie à une augmentation significative de la valeur marchande du défenseur ouzbek et attireront l'attention des recruteurs des championnats du Top 5.

Ce pas réussi de Behruz Karimov sur les pelouses suisses est la preuve évidente que les joueurs formés en Ouzbékistan sont tout à fait capables d'évoluer et d'obtenir des résultats dans n'importe quelle ligue majeure du continent.

Selon vous, la performance brillante et le premier but de Behruz Karimov en Super League suisse peuvent-ils servir de tremplin vers les clubs du « Top 5 » européen dans un avenir proche ? Lugano peut-il remporter le titre cette année ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cette analyse du succès joyeux du légionnaire ouzbek sur la scène européenne avec tous les fans de football et vos amis !