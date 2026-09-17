Ruziqul Berdiyev répond sèchement aux questions des journalistes après le match à Bahreïn

Lors du match d'ouverture de la Ligue des champions de l'AFC 2, le club de Nasaf, originaire de Qarshi, a fait match nul 0-0 sur le terrain du champion de Bahreïn, Al Khaldiya. Cependant, le jeu défensif des visiteurs, habitués à un football offensif en Superligue, et le fait qu'ils n'aient créé que deux occasions en 90 minutes ont suscité des questions critiques de la part des médias. Lors de la conférence de presse d'après-match, l'entraîneur de Nasaf, Ruziqul Berdiyev a fait des aveux francs et honnêtes.

Le technicien expérimenté a admis que l'équipe avait passé la majeure partie du temps à lutter contre le climat local difficile, tout en affirmant fermement qu'il « n'avait pas l'intention d'utiliser cela comme excuse ». Berdiyev a sévèrement critiqué le manque d'intensité de ses attaquants et a révélé que les absences importantes dans l'effectif avaient directement nui à la qualité du jeu. Pourquoi les « Dragons » ont-ils laissé la possession à l'adversaire, quelle est la cause de la crise offensive et que changera Berdiyev pour le prochain tour ?

« Solides en défense, mais en difficulté en attaque » : le premier bilan de Berdiyev

Les réflexions de l'entraîneur sur le match difficile à Bahreïn :

Un déplacement éprouvant : L'expert a souligné que le match s'est déroulé à l'extérieur dans des conditions défavorables, et que prendre 1 point reste un résultat positif ;

Solidité défensive : Ruziqul Berdiyev a reconnu que la ligne défensive a parfaitement rempli sa mission et a gardé sa cage inviolée ;

La raison du faible rythme : Il a expliqué qu'en raison de l'humidité et de la chaleur étouffantes, il était clair dès le début que les deux équipes ne pourraient pas maintenir une intensité élevée ;

Un nul acceptable : Il a été noté que la dynamique globale du match tendait vers un nul et que le 0-0 final était un résultat équitable.

« Pourquoi s'être replié en défense ? » : Climat et absences majeures

Réponses aux questions critiques des journalistes sur la disparition du jeu offensif :

L'adaptation de l'adversaire au climat : Il a été précisé que les locaux, habitués à ces conditions, ont pris le contrôle du ballon, tandis que Nasaf a choisi une défense prudente sans prendre de risques ;

L'inefficacité des contre-attaques : L'entraîneur n'a pas caché qu'en dépit des consignes de transition rapide, il y a eu trop d'erreurs dans les dernières passes et dans la phase de construction ;

« Nous ne sommes pas venus au complet » : L'entraîneur a révélé que l'absence de joueurs clés et les pertes dans l'effectif ont empêché l'équipe de se présenter avec une formation optimale, ce qui a fortement impacté le rythme du match.

« Nous ne chercherons pas d'excuses météo ! » : Critique sévère envers les attaquants

La réaction de l'entraîneur sur le contraste entre le score de 6-2 en championnat et les 2 occasions créées en LDC :

La vérité sans excuses : « Bien sûr, la météo n'est pas la seule raison. Nous ne cherchons pas d'excuses. Le problème principal est que les tâches offensives n'ont pas été pleinement accomplies », a réprimandé Berdiyev ;

Manque d'activité et d'agressivité : Le nombre d'occasions dangereuses a chuté drastiquement car les attaquants n'ont pas fait preuve de suffisamment d'agressivité dans la surface adverse ;

Fatigue et rotation limitée : Comme Nasaf utilise le même onze de départ lors des derniers matchs, des signes de fatigue physique commencent à apparaître chez les leaders.

Cette analyse honnête et exigeante de Ruziqul Berdiyev montre que le staff technique évalue correctement la situation. Désormais, toute l'attention est tournée vers le match de la 2e journée le 14 octobre à Qarshi contre le club émirati d'Al Wahda.

Selon vous, la tactique de Ruziqul Berdiyev à Bahreïn — sacrifier l'attaque pour assurer 1 point — était-elle la bonne décision, ou Nasaf aurait-il dû prendre des risques pour gagner malgré les absences ? Les « Dragons » pourront-ils faire parler leur ligne d'attaque contre Al Wahda le 14 octobre ? Laissez vos avis en commentaires et partagez les coulisses de la scène de l'AFC 2 avec tous les fans de Nasaf !