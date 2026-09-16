Depuis le principal port spatial de la planète, le cosmodrome de Baïkonour, un nouveau lancement important et réussi a eu lieu. Aujourd'hui, le 16 septembre, la fusée porteuse Soyouz-2.1b a placé avec succès le vaisseau cargo Progress MS-35 sur orbite. Suivant la trajectoire prévue, le cargo spatial se dirige vers la Station spatiale internationale (ISS). Le Progress MS-35 livre plus de 2,4 tonnes de fournitures vitales pour l'équipage international à bord : carburant, eau potable, oxygène, produits frais, médicaments et équipements anti-impesanteur.

Cependant, l'aspect le plus remarquable de cette mission est l'envoi du système expérimental « Teledroid », conçu pour piloter des robots androïdes dans l'espace, ainsi que des équipements de laboratoire uniques comme « Vampir », « Virtual » et « Biopolimer » pour étudier les mystères de l'univers. Actuellement, 7 astronautes des agences spatiales russe, américaine et européenne attendent avec impatience l'arrivée du nouveau convoi.

Comment le robot « Teledroid » peut-il remplacer l'homme dans l'espace, que cache la recherche « Vampir » et comment se poursuit la coopération internationale dans l'espace ?

« 2,4 tonnes de souffle de vie vers l'espace » : quel est le contenu du fret ?

Approvisionnement principal livré à la station par le vaisseau Progress MS-35 :

Carburant et ressources en air : Systèmes de maintien de l'orbite de l'ISS et de ravitaillement, ainsi que des réserves d'oxygène supplémentaires pour l'atmosphère de la station ;

Eau et produits frais : Eau potable spécialement préparée pour les cosmonautes, aliments en conserve et produits frais riches en vitamines ;

Produits sanitaires et médicaux : Équipements d'hygiène personnelle, kits de premiers secours et dispositifs physiques protégeant le corps humain des effets de l'impesanteur ;

Désorbitation de l'ancien vaisseau : Pour information, le précédent vaisseau Progress MS-33 s'est désamarré de l'ISS le 7 septembre et a été détruit de manière planifiée dans une zone sécurisée du Pacifique. Actuellement, le Progress MS-34 poursuit sa mission.

« Robot dans l'espace et secret de "Vampir" » : nouveau laboratoire scientifique à bord

Expériences scientifiques avancées menées dans le cadre de l'expédition :

Poste de travail expérimental « Teledroid » : Complexe technologique permettant aux cosmonautes de piloter des robots androïdes à l'extérieur sans sortir dans l'espace ;

Programmes « Vampir » et « Biopolimer » : Dispositifs de test spécialisés visant à synthétiser des cristaux uniques et de nouveaux types de biomatériaux en impesanteur ;

Recherches à grande échelle : Le vaisseau transporte également des capteurs et équipements de haute précision pour les programmes scientifiques « Gazoanalizator-FS », « Virtual », « Uragan » et « Separatsiya ».

Les 7 héros de l'ISS : qui attend à bord ?

L'équipage international en service à 400 km au-dessus de la Terre :

Cosmonautes russes : Pyotr Dubrov, Anna Kikina et Andrey Fedyayev ;

Astronautes américains (NASA) : Jessica Meir, Jack Hathaway et Anil Menon ;

Représentante de l'Agence spatiale européenne (ESA) : L'astronaute française Sophie Adenot ;

Solidarité malgré les conflits terrestres : Malgré les tensions géopolitiques, l'équipage international travaille comme une seule famille pour la science et l'avenir de l'humanité dans l'immensité spatiale.

Le vol réussi de la fusée Soyouz-2.1b depuis Baïkonour a démontré une fois de plus que la marche scientifique de l'humanité vers la conquête de l'espace ne s'arrêtera sous aucune condition.

Selon vous, est-il judicieux de confier à l'avenir les tâches dangereuses hors de l'ISS à des robots comme « Teledroid » et de limiter les sorties extravéhiculaires des astronautes ? Comment évaluez-vous cette amitié et coopération internationale à bord de l'ISS en période de tensions politiques ? Partagez vos réflexions en commentaires et diffusez cette analyse du vol historique vers l'espace à tous les passionnés de science !