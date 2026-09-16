Le prix d'une publication publicitaire sur Instagram de Ronaldo et Messi a été révélé

L'attaquant d'Al-Nassr Cristiano Ronaldo est l'un des sportifs dont une seule publication sponsorisée sur Instagram est la plus chère. C'est ce qu'ont rapporté des publications étrangères basées sur les données de LiveScore.

Selon les dernières estimations, une seule publication sponsorisée du footballeur portugais sur Instagram est évaluée à environ 3,2 millions de dollars. Il s'agit d'une valeur estimée pour une seule publication publicitaire.

Selon cet indicateur, l'attaquant de l'Inter Miami Lionel Messi est classé deuxième. Une publication sponsorisée du footballeur argentin est estimée à environ 2,7 millions de dollars.

La troisième place du classement est occupée par le joueur de cricket indien Virat Kohli. Sa publication publicitaire est estimée à environ 1,46 million de dollars.

Le chiffre pour le footballeur brésilien Neymar est de 1,21 million de dollars, tandis qu'une publication sponsorisée de la star de la NBA LeBron James est estimée à environ 866 000 dollars.

Ainsi, les cinq sportifs ayant les chiffres les plus élevés selon les données de LiveScore sont les suivants :

— Cristiano Ronaldo — 3,2 millions de dollars ;

— Lionel Messi — 2,7 millions de dollars ;

— Virat Kohli — 1,46 million de dollars ;

— Neymar — 1,21 million de dollars ;

— LeBron James — 866 000 dollars.

Il convient de noter que ces montants ne sont pas les tarifs publicitaires officiels annoncés par les sportifs eux-mêmes ou leurs représentants. Il s'agit de sommes estimées calculées sur la base d'indicateurs tels que la taille de l'audience sur les réseaux sociaux et la valeur commerciale. Par conséquent, le prix réel d'un contrat publicitaire peut varier en fonction de la marque, de la campagne publicitaire et des conditions de partenariat.