Un nouveau-né retrouvé vivant dans une poubelle au Kazakhstan

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Un nouveau-né retrouvé vivant dans une poubelle au Kazakhstan

Au Kazakhstan, une situation alarmante s'est produite. Dans la localité de Gvardeyskiy, située dans le district de Korday de la région de Jambyl, un nouveau-né a été retrouvé dans une poubelle.

Il a été rapporté que le bébé a été découvert vivant et immédiatement transporté dans un établissement médical.

Une enquête pénale a été ouverte par les autorités compétentes. Actuellement, des investigations sont en cours pour déterminer comment le nourrisson a été abandonné et pour identifier les personnes impliquées dans cet incident.

Il a été précisé qu'une décision procédurale sera prise conformément à la loi à l'issue de l'enquête.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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