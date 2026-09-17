La 2e ronde de la 46e Olympiade d'échecs, accueillie par la ville antique et dynamique de Samarcande, entre dans l'histoire comme un triomphe de la volonté et du talent des stars ouzbèkes. Lors de cette deuxième journée de compétition prestigieuse, où s'affrontent les meilleurs grands maîtres de plus de 180 pays, les équipes nationales principales et de réserve de l'Ouzbékistan ont offert aux fans des duels intenses et des victoires éclatantes. Notre équipe masculine principale a dominé le Pérou 3,5 : 0,5, tandis que notre équipe féminine a réalisé un sans-faute avec une victoire « sèche » de 4:0 contre l'Équateur.

Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindarov et Shamsiddin Vohidov, figures de proue de l'élite mondiale des échecs, n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires, accumulant des points cruciaux. Parallèlement, l'équipe masculine Ouzbékistan-2, composée de jeunes talents, a écrasé l'Algérie 4:0, tandis que nos filles ont battu la Jordanie 3,5 : 0,5. Nos troisièmes équipes, confrontées à des géants européens comme l'Allemagne et l'Espagne, acquièrent une expérience précieuse. Quels succès stratégiques nos joueurs ont-ils remportés et quels défis décisifs nous attendent ?

« Série de confiance pour les équipes principales » : Résultats des duels masculins et féminins

de l'Ouzbékistan Détails des résultats des 1ères équipes :

Hommes : Ouzbékistan 3,5 : 0,5 Pérou : Nodirbek Abdusattorov 1:0 Jorge Cori : Le leader du 1er échiquier a brisé la défense adverse pour assurer une victoire clé ; Diego Flores 0:1 Javohir Sindarov : Notre grand maître, jouant avec les noirs, a remporté le point avec une grande précision ; Shamsiddin Vohidov 1:0 Steven Rojas : Vohidov a obtenu une supériorité tactique absolue sur son adversaire ; Fernandes Sanchez 0,5 : 0,5 Muhiddin Madaminov : Notre jeune joueur a fait match nul dans une partie difficile, portant le score final à 3,5 : 0,5.

Femmes : Équateur 0 : 4 Ouzbékistan (Victoire totale) : Anahi Ortiz 0:1 Afruza Hamdamova : La championne du monde Afruza a battu son adversaire à l'extérieur ; Gulruhbegim Tohirjonova 1:0 Carla Serrano : La grande maîtresse expérimentée a démontré un début et une fin de partie réussis ; Jaramillo Rivadeneira 0:1 Umida Omonova : Umida a gardé l'initiative tout au long du match pour s'imposer ; Nilufarxon Imomqo‘ziyeva 1:0 Arlette Caicedo : Des victoires sur tous les échiquiers ont scellé le score de 4:0.



« Intensité en réserve » : Les duels de nos 2e et 3e équipes

Autres rencontres de la deuxième journée :

Algérie 0 : 4 Ouzbékistan-2 (Hommes) : Notre équipe de jeunes n'a laissé aucune chance aux Africains — Jahongir Vohidov, Muhammadzohid Suyarov, Ortiq Nigmatov et Humoyun Begmurotov ont réalisé un score de 100 % ;

Jordanie 0,5 : 3,5 Ouzbékistan-2 (Femmes) : Nilufar Yakubbayeva, Madinabonu Halilova et Asal Salimova ont conclu leurs parties par des victoires, tandis que Mumtozbegim Mansurova a fait match nul ;

Allemagne 3,5 : 0,5 Ouzbékistan-3 (Hommes) : Face à l'une des équipes les plus puissantes d'Europe, Saidakbar Saidaliyev, Bahrom Bahrillayev et Almaz Raxmatullayev se sont inclinés, seul Muhammadali Abdurahmonov a obtenu un nul contre le fort Rasmus Svane ;

Ouzbékistan-3 1,5 : 2,5 Espagne (Femmes) : Maftuna Bobomurodova a gagné contre Sabrina Gutierrez et Barchinoy Shokirjonova a fait nul, mais les Espagnoles ont remporté la victoire globale avec une courte avance.

Analyse tactique et chemin vers les médailles : Conclusion des experts

Avis des analystes sportifs sur la 2e ronde à Samarcande :

Esprit de champion : Les 1ères équipes masculine et féminine de l'Ouzbékistan affichent une vitesse maximale et un jeu confiant dès les premiers tours, se hissant parmi les leaders du classement ;

Forme de Nodirbek et Javohir : Les victoires rapides et sans erreur des leaders donnent un avantage psychologique à leurs coéquipiers, assurant la précision même dans les finales complexes ;

Compétition mondiale et tests : Les duels de nos équipes de réserve contre des formations fortes comme l'Allemagne et l'Espagne servent d'école internationale inestimable pour nos jeunes grands maîtres.

La 46e Olympiade d'échecs à Samarcande montre au monde entier que l'avenir des échecs ouzbeks est aussi brillant que son présent est puissant.

Selon vous, notre équipe nationale pourra-t-elle conserver les médailles d'or et soulever à nouveau le trophée à Samarcande ? La victoire 4:0 de nos filles les mènera-t-elle vers le podium ? Partagez vos analyses dans les commentaires !