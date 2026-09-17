Lors de la septième journée du championnat d'Arabie saoudite, le gardien d'Al-Hilal, Yassine Bounou, a attiré l'attention avec une nouvelle intervention brillante. Lors du match contre Al-Taawoun, le gardien marocain expérimenté a démontré une fois de plus son talent, contribuant largement à la victoire écrasante de son équipe 6-0. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon ixbt.com et d'autres publications sportives, un joueur adverse a décoché une frappe puissante depuis l'extérieur de la surface pendant le match. Alors que le ballon se dirigeait à grande vitesse vers le filet, Bounou a réussi à le détourner avec une agilité exceptionnelle, stupéfiant les supporters.

Super arrêt et reconnaissance de la ligue

Cet épisode n'est pas passé inaperçu. Les organisateurs de la Roshn Saudi Pro League ont désigné cet arrêt de Yassine Bounou comme le meilleur de la journée. Les experts ont salué sa capacité à lire le jeu et à repousser le ballon depuis une position extrêmement difficile.

Cette performance solide ne se limite pas à un seul match. Bounou s'impose comme l'un des gardiens les plus fiables du championnat saoudien, et ses interventions apportent une confiance accrue à la défense d'Al-Hilal.

Souvenirs de la Coupe du Monde

Ce talent du joueur marocain est bien connu des fans de football. Il s'était fait connaître mondialement lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, notamment en réalisant des prouesses similaires lors des huitièmes de finale contre l'Espagne.

Lors de ce Mondial, Bounou est devenu l'un des héros principaux en arrêtant des tirs cruciaux, tant pendant le jeu que lors des séances de tirs au but, permettant au Maroc d'atteindre un résultat historique. Aujourd'hui, il continue de démontrer ce même niveau de compétence avec Al-Hilal.

Les experts soulignent que de tels arrêts décisifs et une régularité exemplaire renforcent le statut du gardien au sein du club. Yassine Bounou prouve son haut niveau à chaque match, restant l'une des stars les plus brillantes sur les terrains saoudiens.