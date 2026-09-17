Vinícius Júnior inquiet par la concurrence au Real Madrid et ses propres performances

L'attaquant du Real Madrid, Vinícius Júnior, a exprimé des critiques ouvertes concernant ses résultats en ce début de saison et les problèmes liés à son jeu. Pour la première fois, sa place de titulaire au sein de l'équipe est remise en question en raison d'une baisse drastique de son efficacité sur le terrain. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations diffusées par le journal As, Vinícius n'a réussi à marquer qu'un seul but en 598 minutes. Bien qu'il ait délivré trois passes décisives, ses statistiques ne répondent pas aux standards élevés de ses coéquipiers, ce qui suscite des discussions au sein du staff technique.

Le joueur a reconnu ses difficultés de début de saison sur ses réseaux sociaux et a adressé un message aux supporters. Dans sa publication, il « Les buts reviendront... Je ne peux pas continuer à gâcher autant d'occasions », a-t-il écrit.

La pression de Kylian Mbappé et des jeunes talents

L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid a complètement modifié la dynamique de l'attaque madrilène. L'attaquant français a commencé la saison de manière exceptionnelle, inscrivant huit buts lors de ses sept premiers matchs, ce qui fait de lui un titulaire indiscutable.

Bien que l'entraîneur ait initialement tenté de répartir le temps de jeu entre les deux stars, la balance a récemment penché d'un côté. Vinícius a été remplacé dès la 68e minute lors du match contre Elche, marquant la troisième fois consécutive qu'il doit quitter le terrain avant le coup de sifflet final lors des trois dernières rencontres.

Un autre facteur complique la situation : l'émergence de jeunes talents. Lors du match contre Elche, le jeune Yan Diomande a été aligné sur le flanc gauche, le poste de prédilection de Vinícius, ce qui représente une menace supplémentaire pour le statut du Brésilien.

Dans ce contexte de concurrence, Vinícius Júnior devra redoubler d'efforts pour retrouver sa forme optimale et conserver sa place dans le onze de départ. L'équipe aborde désormais les échéances décisives de la saison.