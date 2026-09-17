«Appel secret à Téhéran !» : La Chine demande à l'Iran de freiner les Houthis au Yémen

Dans un contexte de tensions géopolitiques accrues autour de la mer Rouge et du détroit de Bab el-Mandeb, considérés comme l'une des artères pétrolières et commerciales les plus vitales au monde, Pékin se voit contraint d'intervenir activement en coulisses dans les processus régionaux. Grande-BretagneSelon des informations confidentielles relayées par l'agence de presse influente « Reuters », s'appuyant sur des sources fiables et bien informées en Iran, les autorités chinoises ont contacté Téhéran par des canaux privés et fermés, demandant une aide pratique pour arrêter et contenir le mouvement houthi au Yémen. Cette démarche diplomatique secrète a été directement motivée par l'Arabie saouditequi a officiellement demandé de l'aide à Pékin.

Le fait est que l'avancée rapide des Houthis le long des côtes de la mer Rouge et du détroit stratégique a mis en danger direct les exportations pétrolières de l'Arabie saoudite et le trafic des pétroliers internationaux. Bien que Pékin appelle officiellement à la retenue, au dialogue politique et au rétablissement de la sécurité de navigation, ses exigences officieuses se sont révélées beaucoup plus claires et fermes : la Chine ne veut absolument pas voir la fermeture des routes énergétiques mondiales dont dépend directement son économie. Cependant, la réponse de Téhéran à cette requête montre qu'il ne sera pas facile de parvenir à la paix dans la région.

Alors, quelle influence la pression chinoise sur l'Iran peut-elle avoir, pourquoi l'Arabie saoudite a-t-elle cherché le salut auprès de Pékin plutôt que des États-Unis, et quelles conditions ont été posées lors de la visite du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, en Chine ?

« La requête saoudienne et les intérêts de Pékin » : Les vraies raisons des négociations secrètes

Détails de la diplomatie fermée révélés par les sources de « Reuters » :

La demande de secours de l'Arabie saoudite : Une fois que les terminaux pétroliers et le trafic des pétroliers en mer Rouge ont été pris pour cible par les Houthis, Riyad s'est appuyé sur l'influence diplomatique de Pékin pour résoudre le problème ;

L'avancée des Houthis dans le détroit : La prise de contrôle des côtes de Bab el-Mandeb par les rebelles yéménites a gravement menacé l'accès du pétrole du golfe Persique aux marchés mondiaux ;

La vulnérabilité énergétique de la Chine : Pékin n'est pas seulement partisan de la stabilité au Moyen-Orient, mais ne peut se permettre une escalade du conflit car une grande partie des matières premières consommées par l'industrie chinoise transite par ces routes maritimes ;

Une requête sans pression économique : Dans ses négociations avec Téhéran, la Chine a mis l'accent sur la conclusion d'un accord dans un esprit de partenariat stratégique mutuel, sans recourir à des sanctions ou à des leviers de pression économique.

La réponse de l'Iran : « La paix dépend des États-Unis et d'Israël ! »

La position ferme de Téhéran face à l'appel de Pékin :

Condition principale : Selon des sources en Iran, Téhéran a déclaré que la sécurité dans la région et les actions des Houthis dépendent directement de l'arrêt de la politique agressive des États-Unis et d'Israël ;

La visite d'Abbas Araghchi : Il est supposé que cette requête a pu être examinée dans le cadre de la visite officielle du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, en Chine ;

La carte de l'« indépendance » des Houthis : Comme à son habitude, l'Iran évite d'assumer l'entière responsabilité en prétextant que les forces yéménites prennent leurs décisions de manière indépendante.

Analyse géopolitique : Pékin remplace Washington

Conclusions des experts internationaux sur la diplomatie chinoise :

Le statut d'arbitre principal au Moyen-Orient : Il est significatif que l'Arabie saoudite se soit tournée vers la Chine, qui a réconcilié Riyad et Téhéran en 2023, plutôt que vers son allié militaire traditionnel, les États-Unis, pour des questions de sécurité ;

La limite du « double jeu » : D'une part, Pékin oppose son veto aux résolutions occidentales contre les Houthis à l'ONU avec la Russie, et d'autre part, il exige que les Houthis soient contenus pour préserver son approvisionnement en pétrole ;

Le test de la garantie de sécurité : Si Pékin parvient à réduire les attaques des Houthis via Téhéran, cela prouvera que l'influence de la Chine au Moyen-Orient est supérieure à celle des États-Unis.

Cet appel secret de la Chine à Téhéran montre que la crise en mer Rouge affecte désormais directement les intérêts économiques nationaux de Pékin et que la lutte en coulisses entre les grandes puissances s'est intensifiée.

Selon vous, Téhéran prendra-t-il en compte la demande de la Chine pour freiner les Houthis, ou la crise du trafic maritime en mer Rouge s'aggravera-t-elle ? Le fait que l'Arabie saoudite cherche le salut auprès de la Chine plutôt que des États-Unis signifie-t-il la fin de la position de Washington dans la région ? Laissez vos réflexions analytiques dans les commentaires et partagez cette analyse de la grande géopolitique et de la diplomatie secrète avec tous les passionnés de politique et vos amis !