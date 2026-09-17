Un débat politique explosif a émergé, capable de modifier radicalement l'équilibre géopolitique dans la région du Caucase du Sud et dans l'espace de la CEI. Le Premier ministre arménien, Nikol Pashinyan, s'exprimant devant les journalistes, a fait une déclaration sans précédent de fermeté et de franchise concernant la 102e base militaire russe située sur le territoire du pays (à Gyumri). « Nous n'avons pas soulevé cette question parce que la Russie est un pays ami. Mais nous n'avons pas besoin de la base russe ! S'ils le souhaitent, ils peuvent retirer la base dès demain. S'ils veulent la laisser, nous sommes prêts à renégocier les conditions de présence sur le territoire arménien de quelque chose dont nous n'avons pas besoin ! Qu'est-ce qui est incompréhensible dans cette position ? », a souligné avec fermeté le chef du gouvernement arménien.

Poursuivant sa réflexion, Pashinyan a souligné que les affrontements frontaliers de septembre 2022 ont démontré en pratique que la présence militaire russe n'ajoute rien à la sécurité de l'Arménie. Ces déclarations cinglantes ont débuté après le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Bichkek : le président russe Vladimir Poutine ayant déclaré que si la base n'était pas nécessaire, Moscou pourrait « partir dès demain » sans rien imposer, tandis que la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, avait affirmé que la base de Gyumri était le pilier de la sécurité de tout le Caucase du Sud et qu'il n'existait aucune alternative.

Alors, Pashinyan franchira-t-il le pas décisif vers l'expulsion de la base russe, quelles garanties occidentales se cachent derrière cette rhétorique d'Erevan, et la Russie est-elle en train de perdre sa dernière forteresse solide dans le Caucase du Sud ?

« N'ajoute rien à notre sécurité » : les 4 revendications principales de Pashinyan

Positions clés dévoilées par le Premier ministre arménien :

« Nous n'avons pas besoin de la base » : Bien que Pashinyan n'ait pas officiellement entamé le processus de retrait de la 102e base militaire, Erevan a clairement indiqué qu'il ne ressentait aucune nécessité vitale pour ce contingent ;

« S'ils veulent, qu'ils partent dès demain » : Il a été annoncé que si Moscou décidait de retirer la base, Erevan ne ferait absolument pas obstacle et ne formulerait aucune objection ;

Exigence de renégociation des conditions : Si la Russie souhaite maintenir sa base en Arménie, Erevan est prêt à rediscuter des « conditions de séjour de cet objet inutile pour lui » sur la base de nouvelles exigences ;

La leçon de septembre 2022 : Le Premier ministre a cité les événements militaires intenses avec l'Azerbaïdjan en septembre 2022, soulignant ouvertement que la base russe et l'OTSC n'ont pas pu protéger les frontières arméniennes.

La réponse de Moscou : l'avertissement de Poutine et la déclaration de Zakharova

Réaction officielle du Kremlin et du ministère russe des Affaires étrangères sur ce débat :

La position de Vladimir Poutine à Bichkek : Lors de la conférence de presse suivant le sommet de l'OCS le 1er septembre, le président russe a déclaré que la Russie n'imposait sa présence militaire à personne et que, si l'Arménie l'exigeait, les forces russes « pourraient partir dès demain » ;

La définition de « pilier de sécurité » par Zakharova : La porte-parole officielle du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a souligné que Moscou respectait strictement les accords, affirmant que la 102e base était le pilier principal de la stabilité en Arménie et dans le Caucase du Sud ;

L'absence d'alternative : La diplomatie russe a rappelé qu'aucune force alternative réelle et efficace n'est visible aujourd'hui pour remplacer la base militaire de Gyumri.

Tournant géopolitique : le début d'un retrait du Caucase ?

Conclusions analytiques d'experts internationaux et de politologues sur ce conflit :

Processus de rupture avec l'OTSC : Le gel effectif de la participation de l'Arménie à l'OTSC et l'attribution désormais du statut « inutile » à la base de Gyumri indiquent qu'Erevan quitte complètement l'orbite militaire russe ;

Pas vers l'Occident et l'Union européenne : L'administration Pashinyan cherche à s'appuyer davantage sur la France, les États-Unis et les observateurs européens pour les questions de sécurité ;

Affaiblissement régional : Si la 102e base russe est retirée d'Arménie, cela pourrait entraîner la fin totale de l'influence militaire de Moscou dans le Caucase, établie depuis des décennies.

Ce démarquage diplomatique ouvert entre Nikol Pashinyan et le Kremlin montre que le Caucase du Sud entre dans une nouvelle configuration géopolitique et que les relations arméno-russes traversent une période d'épreuve historique.

Selon vous, la Russie retirera-t-elle réellement sa base militaire de Gyumri à la demande de l'Arménie, ou les deux parties parviendront-elles à un accord sur de nouvelles conditions ? Le retrait du contingent militaire russe renforcera-t-il la sécurité de l'Arménie ou plongera-t-il la région dans un nouveau tourbillon de conflits ? Laissez vos réflexions analytiques dans les commentaires et partagez cette analyse des événements historiques dans le Caucase du Sud avec tous les passionnés de politique et vos amis !