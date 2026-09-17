Apple assouplit les règles des demandes de transparence dans l'Union européenne

Les enquêtes antitrust menées pendant des années par l'Office fédéral allemand des cartels et d'autres régulateurs européens ont porté leurs fruits. Selon ixbt.com, Apple a accepté de modifier ses exigences concernant le consentement au suivi des utilisateurs pour les applications sur ses plateformes. Ces changements sont significatifs car ils visent à instaurer une concurrence équitable et à rétablir l'équilibre. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique .

Le fait est que le système App Tracking Transparency (ATT) introduit par Apple faisait l'objet de critiques depuis longtemps. Selon les régulateurs, ce système permettait à l'entreprise d'utiliser les données des utilisateurs pour ses propres applications sans aucune demande d'avertissement, créant ainsi un avantage artificiel par rapport aux applications tierces. En conséquence, les acteurs du marché numérique, en particulier les entreprises dépendant des revenus publicitaires, ont subi des pertes importantes.

Nouvelles opportunités pour les utilisateurs européens

Selon l'accord conclu avec les autorités de la concurrence des pays de l' Union européenne , l'obligation de demander le consentement des utilisateurs est maintenue, mais sa forme sera radicalement modifiée. Les développeurs seront autorisés à afficher des fenêtres alternatives dans un format plus souple et moins intimidant. Ces nouveautés incluent plus de six amendements importants, qui devraient influencer positivement les décisions des consommateurs finaux.

En particulier, selon les nouvelles règles, les fenêtres de consentement ne seront plus affichées sous forme de petits pop-ups, mais sous forme d'écrans pleine page. De plus, le mot « suivre » (track) a été supprimé du texte et le design des boutons a été modifié. Désormais, les utilisateurs se verront proposer les options « Autoriser » et « Refuser », au lieu de l'expression « Demander à l'app de ne pas suivre » utilisée auparavant.

Informations complémentaires et restrictions régionales

Les développeurs ont également la possibilité d'insérer des liens contenant des informations supplémentaires expliquant aux utilisateurs pourquoi cette autorisation est nécessaire. Il a été précisé que, conformément aux exigences légales, ces changements ne s'appliquent qu'aux applications distribuées en Allemagne, en France, en Italie, en Pologne et en Roumanie.

Les experts soulignent qu'en raison de l'ancien système intimidant, la majorité des utilisateurs refusaient le suivi, ce qui a porté un coup aux entreprises publicitaires comme Meta. Apple, sous prétexte de protéger les données personnelles et la vie privée, a continué à diffuser des publicités personnalisées en utilisant son propre écosystème. Désormais, les créateurs d'applications seront autorisés à demander à nouveau le consentement des utilisateurs de l'Union européenne un an après leur dernier choix.