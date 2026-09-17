Dot de 4,5 millions de dollars et mariage annulé : Justin Sun poursuit la célèbre actrice Jing Tian

Un scandale personnel et financier sans précédent a éclaté dans le monde de la cryptomonnaie et du show-business asiatique. Justin Sun (Sun Yuchen), le milliardaire chinois de 35 ans, fondateur du réseau blockchain « Tron », conseiller de la plateforme « Huobi » (HTX) et détenteur d'une fortune de 8,5 milliards de dollars, a déposé une plainte officielle contre la célèbre actrice Jing Tian, 38 ans, star des films « Kong: Skull Island » et « La Grande Muraille », ainsi que contre ses parents. Selon le prestigieux journal américain « The Wall Street Journal » (WSJ), le milliardaire réclame le remboursement intégral de la somme versée à la famille de l'actrice en tant que dot traditionnelle, suite à l'annulation de leurs projets de mariage, soit 30 millions de yuans (environ 4,5 millions de dollars US) une somme qu'il exige de récupérer intégralement.

Justin Sun a révélé qu'en janvier 2026, il avait demandé la main de la star, dont il était amoureux depuis ses années d'étudiant, allant jusqu'à louer un cinéma entier pour leur premier rendez-vous afin de regarder le film « Zootopie 2 » selon les conditions de la jeune femme. Cependant, avant le mariage, l'actrice a exigé une somme supplémentaire importante pour des services de gestation pour autrui aux États-Unis, ce que le milliardaire a refusé, entraînant la rupture des fiançailles. Le studio de l'actrice a répondu en déclarant qu'il ne permettrait pas que la réputation de la star soit utilisée à des fins personnelles et que tout serait résolu dans le cadre légal.

Alors, pourquoi la tradition chinoise ancestrale de la « dot » s'est-elle retrouvée devant un tribunal, la famille de l'actrice rendra-t-elle les 4,5 millions de dollars, et quel impact ce procès a-t-il sur le milliardaire qui a acheté une banane sur un mur pour 6,2 millions de dollars ?

« Location de cinéma et 30 millions de yuans » : Comment l'histoire d'amour a-t-elle commencé ?

Détails de la relation entre Justin Sun et Jing Tian :

Un amour né sur les bancs de l'université : Le milliardaire a publié un message sur le réseau social « X » intitulé « Ma petite amie Jing Tian », avouant qu'il était amoureux de l'actrice depuis ses années d'étudiant ;

La location complète du cinéma : Lors du premier rendez-vous, selon la condition de l'actrice, Sun a privatisé toute la salle de cinéma pour qu'ils ne soient que deux à regarder « Zootopie 2 » ;

La demande en janvier 2026 : Le milliardaire de 35 ans a demandé l'actrice de 38 ans en mariage et a versé un cadeau de fiançailles — la dot — sur le compte de ses parents ;

Record astronomique pour la « dot » : Alors qu'en Chine, la dot habituelle versée à la famille de la mariée est de 100 000 à 200 000 yuans, Sun, dans le but d'impressionner, a transféré en liquide 30 millions de yuans (4,5 M$) au total.

« Gestation pour autrui et refroidissement des relations » : Quelle est l'origine du conflit ?

Raisons présentées au tribunal par le milliardaire :

Exigence financière supplémentaire : Justin Sun affirme qu'après les fiançailles, Jing Tian a exigé une somme supplémentaire importante pour une procédure de gestation pour autrui aux États-Unis ;

Rupture de la relation : Après que le magnat de la cryptomonnaie a refusé cette demande, l'actrice a cessé toute communication avec lui, et les plans de mariage ont été annulés ;

La plainte en justice : Sun, dont les intentions ne se sont pas concrétisées, exige désormais légalement que les parents de la mariée remboursent les 30 millions de yuans jusqu'au dernier centime ;

Position du studio de l'actrice : Les représentants de Jing Tian ont fait une déclaration officielle indiquant qu'ils ne permettraient pas que la réputation irréprochable de l'artiste soit utilisée à des fins personnelles et que toutes les procédures seraient examinées au tribunal.

Qui sont les protagonistes ? : Le génie de la crypto à 8,5 milliards et la star d'Hollywood

Statut et passé des participants au conflit :

Justin Sun (Sun Yuchen) : Fondateur de la plateforme Tron, propriétaire de Rainberry, avec une fortune estimée à 8,5 milliards de dollars selon Forbes ;

Maître des achats sensationnels : En novembre 2024, lors d'une vente aux enchères chez Sotheby's, Sun a acheté l'œuvre « Comedian » de l'artiste Maurizio Cattelan, consistant en une simple banane collée au mur avec du ruban adhésif, pour 6,2 millions de dollars étonnant le monde entier ;

Jing Tian : L'une des actrices les mieux payées de Chine, ayant joué des rôles principaux dans des blockbusters tels que « Warring States », « From Vegas to Macau », « Police Story », « La Grande Muraille » et le film hollywoodien « Kong: Skull Island ».

La tradition chinoise ancestrale de la dot se heurte à une fortune de plusieurs milliards de dollars et à la vie de stars hollywoodiennes, devenant l'un des litiges civils les plus coûteux de l'histoire de l'Asie.

À votre avis, le cryptomilliardaire qui a saisi la justice pour récupérer sa dot de 4,5 millions de dollars après l'annulation du mariage a-t-il raison, ou est-ce une démarche indigne pour un homme ? La famille de l'actrice doit-elle restituer cette somme colossale selon les traditions et les lois chinoises ? Laissez vos réflexions analytiques dans les commentaires et partagez cette analyse policière sensationnelle sur la vie des stars et des milliardaires avec tous vos amis et connaissances !