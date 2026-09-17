L'équipe nationale de boxe d'Ouzbékistan annonce sa sélection finale pour les Jeux asiatiques

Le compte à rebours est lancé pour le plus grand événement sportif du continent : les Jeux asiatiques d'été qui se tiendront à Aichi-Nagoya, au Japon. La participation de nos fiers boxeurs à cette compétition prestigieuse, qui débutera officiellement le 19 septembre pour se terminer le 4 octobre, est au centre de toutes les attentions. Le service de presse de la Fédération de boxe d'Ouzbékistan a dévoilé la liste officielle des athlètes qui défendront les couleurs du pays lors de ce défi continental majeur. L'équipe masculine, dirigée par Tulkin Kilichev, et l'équipe féminine, sous la houlette d'Elshod Rasulov, se rendent aux Jeux asiatiques avec un total de 11 athlètes d'élite.

La sélection comprend des champions olympiques et mondiaux, ainsi que de jeunes talents ayant déjà fait leurs preuves sur la scène internationale. Dans les compétitions masculines, 6 boxeurs sélectionnés — du poids plume de 55 kg Samandar Olimov au poids super-lourd Jahongir Zokirov — monteront sur le ring, tandis que dans notre équipe féminine, 5 athlètes expérimentées et puissantes, dont Feruza Kazakova, Nigina Uktamova et Navbahor Hamidova, lutteront pour le podium asiatique.

Quels adversaires redoutables attendent les boxeurs ouzbeks au Japon ? La nouvelle génération de combattants choisie par Tulkin Kilichev pourra-t-elle conserver la première place au classement général, et combien de médailles d'or sont attendues sur les rings de Nagoya ?

« 11 combattants vers Nagoya » : La composition complète de l'équipe nationale d'Ouzbékistan

Liste et catégories de poids officiellement confirmées par la Fédération de boxe d'Ouzbékistan :

Équipe nationale masculine (6 boxeurs) : 55 kg : Samandar Olimov 60 kg : Abdumalik Khalokov (Star mondiale et olympique, capitaine d'équipe) 70 kg : Shavkatjon Boltayev 80 kg : Fazliddin Erkinboyev 90 kg : To‘rabek Khabibullayev +90 kg : Jahongir Zokirov (Puissance poids super-lourd) Entraîneur principal : Tulkin Kilichev. Staff technique : Juan Enrique Steyners, Rahmatjon Ro‘ziohunov, Akmal Hasanov, Davron G‘ofurov, Nodir G‘ulomov, Alimardon Dostonov, Sherzodbek Ahmadjonov.

Équipe nationale féminine (5 athlètes talentueuses) : 51 kg : Feruza Kazakova 54 kg : Nigina Uktamova 60 kg : Sitora Turdibekova 65 kg : Navbahor Hamidova 75 kg : Aziza Zokirova Entraîneur principal : Elshod Rasulov. Staff technique : Barbaro Fernandez Ximenez, Islom Tojiboyev, Azim Xudayqulov.



« Une nouvelle ère sous la direction de Khalokov » : Changements clés dans la composition

Experts et analystes sportifs soulignent les points importants :

Optimisation des poids : Dans le nouveau règlement et les catégories de poids mises à jour (55, 70, 80, 90 et +90 kg), le staff technique a sélectionné les combattants en meilleure forme physique pour chaque catégorie ;

Le facteur Abdumalik Khalokov : Inégalé mondialement par sa technique, ses mouvements esthétiques et sa précision, Abdumalik dirige l'équipe et inspire les plus jeunes vers la victoire ;

Solidité dans les poids lourds : La présence de To‘rabek Khabibullayev en 90 kg et de Jahongir Zokirov en poids super-lourd constituera un obstacle redoutable pour les adversaires ;

École cubaine et expérience nationale : La collaboration des entraîneurs cubains Juan Enrique Steyners et Barbaro Fernandez Ximenez avec les coachs ouzbeks a renforcé la flexibilité tactique de nos boxeurs.

Conclusion des experts : Une domination absolue au classement général est-elle à prévoir ?

Perspectives analytiques sur les futurs combats de boxe aux Jeux asiatiques :

Principaux rivaux : Le Japon, le Kazakhstan, la Chine et la Thaïlande lutteront férocement pour les médailles avec leurs équipes solides, mais le niveau actuel de l'école de boxe ouzbèke nous maintient dans le statut de favori absolu ;

L'essor de la boxe féminine : Nos athlètes, dirigées par Elshod Rasulov et portées par Nigina Uktamova et Navbahor Hamidova, ont le potentiel de remporter plusieurs médailles d'or ;

Poursuivre la tradition historique : L'équipe de boxe d'Ouzbékistan, qui occupe la première place lors de toutes les compétitions majeures ces dernières années (Jeux olympiques et championnats du monde), vise à confirmer son hégémonie à Aichi-Nagoya.

À partir du 19 septembre, les yeux de tout notre pays seront tournés vers les rings japonais, et nos 11 boxeurs et boxeuses entreront dans l'arène pour hisser une fois de plus notre drapeau national vers les sommets.

Selon vous, combien de médailles d'or nos boxeurs remporteront-ils en conservant la première place aux Jeux asiatiques ? Quels combats seront les plus intenses ? Partagez vos avis en commentaires et diffusez cette analyse cruciale pour tous les fans de sport ouzbek !