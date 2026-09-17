«Grand veto à l'ONU !» : La Chine et la Russie bloquent une résolution du Conseil de sécurité

Le conflit armé autour de la mer Rouge et du détroit de Bab-el-Mandeb, l'une des voies commerciales maritimes les plus cruciales au monde, a atteint un sommet de confrontation diplomatique mondiale. Selon la chaîne de télévision japonaise NHK, lors de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur la crise du détroit de Bab-el-Mandeb, la Chine et la Russie ont bloqué les États-Unis, le Royaume-Uni ainsi que leurs alliés, qui avaient proposé une résolution contraignante. En conséquence, la réunion du Conseil s'est terminée dans une impasse, sans l'adoption d'aucun document final.

Pékin et Moscou ont exigé un cessez-le-feu immédiat et le rétablissement du dialogue politique au lieu du recours à la force militaire et à la pression unilatérale. Ces débats tendus ont été déclenchés par les attaques intenses lancées au Yémen à partir du 3 septembre et par la prise de contrôle totale, le 11 septembre, de l'île stratégique de Mayun (Périm) au cœur du détroit de Bab-el-Mandeb par les Houthis. L'occupation du détroit menace directement l'artère commerciale mondiale reliant l'Europe à l'Asie, et les affrontements armés ont contraint plus de 125 000 civils à fuir leurs foyers.

Pourquoi Pékin et Moscou ont-ils rejeté la résolution contre les Houthis, quel impact la perte de l'île de Mayun aura-t-elle sur l'économie mondiale, et quelle sera la prochaine étape de la coalition dirigée par les États-Unis ?

« Pas de pression militaire, le dialogue est nécessaire » : La position de Pékin et Moscou à l'ONU

Les principales exigences exprimées par les diplomates chinois et russes :

Cessez-le-feu immédiat : Le représentant chinois, soulignant que la situation est au bord d'une escalade à grande échelle, a appelé à un retour à la table des négociations sous la médiation des pays du Golfe ;

Souveraineté et protection des navires civils : Pékin a exprimé son soutien à l'intégrité territoriale du Yémen et de l'Arabie saouditeet s'est déclaré opposé aux attaques contre les navires marchands pacifiques ;

Dialogue politique incluant les Houthis : La partie russe a insisté sur la nécessité de rétablir un dialogue de paix inclusif auquel toutes les forces, y compris les Houthis, participeraient ;

La leçon de la résolution 2722 : Moscou a mis en garde le Conseil de sécurité contre les « actions précipitées et irréfléchies », rappelant que la précédente résolution 2722 avait été mal interprétée par certains pays, servant de prétexte à des opérations militaires dans la région.

« Prise d'otages de l'économie mondiale » : Les revendications fermes des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l'Arabie saoudite

Les objections exprimées par la coalition occidentale et les pays de la région :

Retrait des Houthis et rôle de l'Iran : Les États-Unis ont exigé que les Houthis cessent leurs attaques et retirent leurs forces des territoires occupés, tout en appelant l'Iran à cesser de fournir des armes aux rebelles ;

Liberté de navigation : La délégation américaine a souligné que le droit de libre navigation en haute mer est le fondement de l'économie mondiale ;

Accusation de l'Arabie saoudite : Le représentant de Riyad a accusé les Houthis d'« étrangler les détroits » et de « prendre l'économie mondiale en otage » ;

Exigence d'arrêter le flux d'armes : L'ambassadeur du Yémen auprès de l'ONU a appelé le Conseil de sécurité à bloquer les flux d'armes et de financements destinés aux rebelles.

Occupation de l'île de Mayun et 125 000 réfugiés : L'ampleur de la catastrophe

Analyse des récents développements militaires dans le détroit de Bab-el-Mandeb :

Le tournant stratégique du 11 septembre : À la suite des attaques à grande échelle commencées le 3 septembre, les Houthis ont pris le contrôle de l'île de Mayun, située au centre du détroit ;

Fermeture de l'artère maritime : La prise de cette île a placé tous les pétroliers et porte-conteneurs traversant la mer Rouge vers le canal de Suez directement dans la zone de tir ;

Crise humanitaire : Selon l'ONU, au moins 125 000 civils ont été contraints de fuir leurs foyers en raison des combats intenses qui se poursuivent depuis début septembre.

Ce veto de la Chine et de la Russie à l'ONU montre que la crise en mer Rouge n'est plus un simple conflit local, mais est devenue un immense champ de bataille géopolitique où s'affrontent les intérêts des puissances nucléaires.

Selon vous, après le blocage de la résolution de l'ONU, les États-Unis et leurs alliés lanceront-ils une opération militaire directe sans autorisation de l'ONU pour libérer l'île de Mayun et Bab-el-Mandeb ? Le contrôle du détroit stratégique par les Houthis ne fera-t-il pas grimper davantage les prix du pétrole et des biens de consommation dans le monde ? Laissez vos réflexions analytiques dans les commentaires et partagez cette analyse du conflit mondial, où se joue le destin du commerce international, avec tous les passionnés de politique et vos amis !