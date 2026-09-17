«Nouvelle arme !» : Le Pentagone achète des missiles capables de détruire des cibles mobiles

Alors que les tensions militaires mondiales et la sécurité des routes maritimes commerciales sont au cœur des préoccupations, le ministère américain de la Défense a signé un accord stratégique majeur qui propulse la puissance de frappe des forces terrestres vers une nouvelle ère. Selon les informations publiées sur les ressources officielles du Pentagone, le département militaire américain a alloué 1,2 milliard de dollars pour l'acquisition de complexes « Precision Strike Missile Increment 2 » (PrSM Inc 2), considérés comme la nouvelle génération de missiles balistiques pour l'armée. Le contrat plurimilliardaire pour la production et la mise en état de combat initiale de ces armes a été confié au géant de l'armement américain, Lockheed Martin.

Bien que le nombre exact de munitions commandées reste confidentiel, l'achèvement complet du projet est prévu pour septembre 2031. L'aspect qui a retenu l'attention des experts militaires est que ce missile balistique modernisé, grâce à sa nouvelle tête chercheuse multicanale, est devenu un véritable « tueur de navires » capable de détruire non seulement des véhicules terrestres en mouvement, mais aussi d'immenses navires de guerre d'un seul coup. Comme le souligne la publication militaire influente « The War Zone » (TWZ), l'armée américaine prévoit d'augmenter ses achats de 950 % dans son budget 2027 pour remplacer progressivement les systèmes ATACMS obsolètes.

Alors, comment le nouveau missile du Pentagone à 1,2 milliard de dollars modifiera-t-il l'équilibre des forces dans les océans, dans quelle mesure les capacités des systèmes HIMARS et M270 seront-elles améliorées, et dans quelle région les États-Unis comptent-ils principalement déployer cette arme ?

1,2 milliard de dollars pour Lockheed Martin : Les détails clés du contrat

Points de l'accord publiés sur le site officiel du Pentagone :

Financement de 1,2 milliard de dollars : Le ministère américain de la Défense a alloué des fonds complets pour la production d'un système balistique de nouvelle génération à haute précision pour les besoins de l'armée ;

Monopole de Lockheed Martin : La mission de créer les missiles et de les rendre pleinement opérationnels a été confiée au géant du complexe militaro-industriel américain ;

Quantité et délais confidentiels : Bien que le nombre exact de missiles livrés à l'armée ne soit pas divulgué, tous les travaux d'ingénierie et d'essai doivent être terminés d'ici septembre 2031 ;

Préparation opérationnelle initiale : Le contrat prévoit, parallèlement à la production, l'intégration directe des missiles dans les unités militaires.

« Tueur de navires » : Pourquoi le PrSM Inc 2 est-il supérieur à l'ATACMS ?

Caractéristiques techniques et avantages tactiques du missile modernisé :

Tête chercheuse multicanale : Le facteur principal distinguant ce missile des projectiles balistiques classiques est son système de guidage capable de contourner les brouillages électroniques et de détecter automatiquement les navires de surface et sous-marins en haute mer ;

Cibles terrestres et maritimes mobiles : Ce missile ne se limite pas aux bâtiments ou entrepôts stationnaires, il peut frapper avec précision des échelons militaires, des convois et des navires de flotte à grande vitesse ;

Portée accrue et vitesse élevée : Le PrSM a une portée nettement supérieure aux systèmes ATACMS classiques et plonge sur sa cible à une vitesse quasi hypersonique ;

Polyvalence et compacité : Grâce à leur taille plus compacte, les nouveaux missiles permettent d'en loger deux par conteneur dans les systèmes HIMARS et M270, au lieu d'un seul auparavant.

Inside de TWZ : Plan d'augmentation des achats de 950 % et stratégie mondiale

Conclusions des analystes militaires sur la stratégie d'armement des États-Unis :

Bond budgétaire pour 2027 : Selon les documents budgétaires révélés par la publication TWZ, l'armée américaine demande une augmentation de 9,5 fois (950 %) des achats de missiles PrSM en 2027 ;

La fin de l'ère ATACMS : Les systèmes ATACMS obsolètes, utilisés activement en Ukraine et dans d'autres conflits, seront progressivement retirés de l'arsenal et remplacés entièrement par le PrSM ;

Facteur Pacifique et Taïwan : Les analystes soulignent que l'accent mis sur la destruction des navires n'est pas un hasard : les États-Unis se préparent ainsi à une éventuelle guerre navale majeure dans la région des océans Pacifique et Indien, notamment dans le détroit de Taïwan.

Cette nouvelle étape militaire du Pentagone, dotée d'un budget de 1,2 milliard de dollars, efface les frontières entre les missiles balistiques et la flotte navale, offrant aux forces terrestres un avantage redoutable pour détruire les flottes ennemies à des milliers de kilomètres de distance dans les futurs conflits armés.

Selon vous, l'adaptation par le Pentagone des missiles balistiques pour détruire des navires en mouvement modifiera-t-elle radicalement l'équilibre des forces mondiales ? Le remplacement massif des ATACMS par des missiles PrSM par les États-Unis indique-t-il un risque de guerre navale mondiale majeure dans les années à venir ? Partagez vos analyses en commentaires et diffusez cette analyse sur les changements dans l'industrie militaire mondiale à tous les passionnés et amis !