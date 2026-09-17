Debbie Hewitt exige la transparence de la direction de la FIFA

La présidente de la Fédération anglaise de football (FA), Debbie Hewitt, a vivement critiqué le président de la FIFA, Gianni Infantino, exigeant la divulgation de tous les documents internes concernant les récents scandales de l'organisation. Selon BBC Sport, Hewitt, qui siège également en tant que vice-présidente de la FIFA, réclame une transparence totale et des éclaircissements sur les problèmes de gouvernance avant la prochaine réunion du Conseil de la FIFA, prévue le 15 octobre. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans une lettre officielle adressée également au secrétaire général de la FIFA, Mattias Grafström, le déclin du système de gouvernance du football mondial et la dégradation de la culture d'entreprise sont sévèrement condamnés. L'une des principales causes du conflit est le projet FIFA Forward Enterprise (FFE). Dans le cadre de cette initiative, il était prévu de créer une nouvelle société pour gérer les droits commerciaux et de billetterie de la Coupe du Monde et d'autres tournois majeurs, avec la vente de 21 % de ses parts à un fonds d'investissement privé.

L'affaire Folarin Balogun et l'ingérence politique

Outre les questions commerciales, la FA exige des explications concernant l'annulation inattendue de la suspension de l'attaquant de l'équipe nationale des États-Unis, Folarin Balogun. Le joueur de 25 ans, ayant reçu un carton rouge lors du match contre la Bosnie-Herzégovine, aurait dû purger une suspension automatique d'un match. Cependant, il a été autorisé à jouer lors du huitième de finale contre la Belgique.

Cette situation a suscité de vives inquiétudes au sein de la communauté du football, notamment après les déclarations selon lesquelles le président américain Donald Trump aurait personnellement appelé le chef de la FIFA pour demander une révision de la situation. La FIFA, sans fournir d'explications détaillées, a déclaré avoir agi en s'appuyant sur une clause permettant une suspension temporaire de la sanction, mais cela n'a pas satisfait les associations nationales.

Conflits majeurs sur la scène internationale

Les controverses autour du projet FFE ont également entraîné des conséquences juridiques. L'UEFA a notamment obtenu l'ouverture d'une procédure pénale contre Gianni Infantino via trois tribunaux américains et exige la présentation de tous les documents pertinents. De plus, l'UEFA, la CONCACAF et la Confédération asiatique de football ont publié une lettre ouverte commune accusant la direction de la FIFA d'abus de confiance.

De son côté, le siège de Zurich a rejeté ces accusations, accusant la direction de l'UEFA de mener une « campagne de dénigrement » contre la FIFA et ses dirigeants. Malgré cela, la pression sur Infantino ne cesse de croître. Les associations de football d'Angleterre, du Pays de Galles et d'Écosse ont été parmi les premières à retirer officiellement leur soutien à la future campagne de réélection du chef de la FIFA.