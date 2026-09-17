La Coupe de la Ligue anglaise (Carabao Cup) bat son plein et tous les regards des fans de football sont tournés vers Manchester ce soir. Pour le compte du 3e tour, le tenant du titre, Manchester City, accueille Norwich. Avant le coup d'envoi à 23h30 (heure de Tachkent), la composition probable des Citizens a été dévoilée, marquant un tournant historique pour le football ouzbek : le défenseur Abdukodir Husanov devrait débuter la rencontre. Après avoir soulevé le trophée la saison dernière, les Citizens entament la défense de leur titre avec une ligne défensive remaniée autour de Husanov. Le staff technique prévoit de confier l'axe central au trio composé de Husanov, Marc Guéhi et Reys.

Quels sont les plans tactiques derrière cette confiance d'Enzo Maresca envers le défenseur ouzbek, comment Husanov gérera-t-il les attaquants rapides de Norwich et comment City imposera-t-il sa domination ?

« Husanov titulaire et défense du titre » : Les points clés du match

Informations importantes avant le choc du 3e tour de la Carabao Cup :

Husanov au coup d'envoi : Le rempart défensif de 22 ans de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abdukodir Husanov, se prépare à débuter dans le onze de départ des Citizens ;

Heure du coup d'envoi : Le duel Manchester City — Norwich débutera aujourd'hui à 23h30 heure de Tachkent ;

La marche du champion : Vainqueur de cette prestigieuse coupe la saison dernière, City dispute son premier match officiel pour défendre son titre ;

Renouvellement défensif : Le gardien expérimenté Gerónimo Rulli sera dans les buts, tandis que Husanov, Guéhi, Reys et Rico Lewis composeront la ligne défensive.

Composition probable de Manchester City

L'équipe pressentie par Maresca se présente comme suit :

Gardien : Gerónimo Rulli ;

Défenseurs : Abdukodir Husanov, Reys, Marc Guéhi, Rico Lewis, Rayan Aït-Nouri ;

Milieux : Mateo Kovačić, Ayoub Bouaddi, Allan ;

Attaquants : Iliman Ndiaye, Antoine Semenyo.

Analyse tactique : Pourquoi ce match est-il crucial pour Husanov ?

Les conclusions des analystes sportifs sur cette rencontre :

Un tremplin pour la Premier League et la Ligue des Champions : Une performance solide en Carabao Cup est la meilleure opportunité pour Abdukodir Husanov de s'imposer durablement dans le onze de départ pour les matchs de Premier League et de Ligue des Champions ;

Duels aériens et au sol : Le style de jeu classique anglais de Norwich mettra à l'épreuve la puissance physique, la supériorité aérienne et les capacités d'interception de Husanov ;

Maîtrise du ballon : Étant donné que Maresca exige de ses défenseurs centraux qu'ils initient les attaques par des passes précises, la précision et le calme de Husanov seront déterminants ce soir.

La titularisation d'Abdukodir Husanov au sein de l'un des plus grands clubs du monde, Manchester City, est une preuve éclatante de la montée en puissance du football ouzbek sur la scène mondiale.

Selon vous, Abdukodir Husanov pourra-t-il prouver son leadership défensif lors de ce match de coupe ? Ce début historique à Manchester City fera-t-il de lui l'un des meilleurs défenseurs de Premier League à l'avenir ? Partagez vos analyses en commentaires et diffusez cette analyse sur notre légionnaire ouzbek à tous vos amis fans de football !