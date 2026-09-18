Comparaison des appareils photo de l'iPhone 18 Pro Max et du Galaxy S26 Ultra

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Comparaison des appareils photo de l'iPhone 18 Pro Max et du Galaxy S26 Ultra

Les capacités de l'iPhone 18 Pro Max et du Samsung Galaxy S26 Ultra, considérés comme les principaux fleurons du marché des smartphones, ont été comparées. Dans une analyse comparative majeure publiée par la célèbre publication ixbt.com et le technoblogueur renommé SuperSaf, les forces et les faiblesses des deux appareils en matière de photographie et d'enregistrement vidéo ont été clairement mises en évidence. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Cette comparaison, qui a attiré l'attention des experts et des utilisateurs, est essentielle pour évaluer la direction que prend la photographie mobile moderne. Étant donné que les deux marques ont intégré les technologies les plus avancées et les capacités de l'AI dans leurs appareils, des résultats finaux très contrastés étaient attendus.

Différences principales dans la prise de vue

Selon les résultats des tests effectués, aucun vainqueur unique et absolu n'a été désigné. Chaque smartphone a su démontrer ses meilleures caractéristiques dans des conditions spécifiques. En particulier, le fleuron d'Apple a pris l'avantage dans la capture de clichés de haute qualité en environnement sombre et dans des conditions de faible luminosité.

De plus, selon ixbt.com, l'iPhone 18 Pro Max s'est distingué par une palette de couleurs plus naturelle, des portraits de qualité et une plage dynamique étendue lors de l'enregistrement vidéo. Il s'agit d'un facteur important pour les utilisateurs qui apprécient les clichés naturels au quotidien.

Capacités optiques et photographie longue distance

D'un autre côté, le Samsung Galaxy S26 Ultra a su montrer ses capacités techniques dans d'autres domaines. En particulier, cet appareil a démontré un niveau de détail élevé dans les clichés pris avec l'objectif ultra grand-angle et lors de la macrophotographie.

En outre, le modèle Galaxy S26 Ultra a clairement pris l'avantage grâce à ses capacités de zoom allant jusqu'à 100×. C'est un atout majeur pour les utilisateurs qui aiment photographier des objets éloignés.

Les avis ont également été partagés lors des discussions entre utilisateurs. Un groupe d'utilisateurs a approuvé les tons de peau équilibrés et les couleurs ambiantes proposés par Apple, tandis que d'autres ont noté que les photos du Samsung semblaient légèrement plus grises et ternes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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